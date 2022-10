România a ajuns la un grad de umplere a depozitelor de gaze de 90%

România are duminică dimineaţă în depozite 2,801 miliarde metri cubi gaze, volum ce corespunde unei ponderi de 90,9% din capacitatea de înmagazinare a ţării, potrivit datelor furnizate pentru AGERPRES de către Transgaz.

Pragul minim aprobat pentru România în noul regulament al Comisiei Europene, de 80%, a fost atins pe 17 septembrie.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat în luna septembrie, că la nivelul Uniunii Europene stocurile comune de gaze au ajuns la 84%.



"Prietenii noştri din ţările baltice au depus eforturi uriaşe pentru a pune capăt dependenţei lor de Rusia. Au investit în energia din surse regenerabile, în terminale GNL şi în conducte de interconectare. Toate acestea au fost înfăptuite cu costuri ridicate, însă dependenţa de combustibilii fosili din Rusia are un preţ mult mai mare. Trebuie să ne debarasăm de această dependenţă în întreaga Europă. Am convenit aşadar să constituim stocuri comune. Am ajuns deja la 84%: mai mult decât obiectivul pe care ni l-am fixat", a spus von der Leyen.

Germania poate trece peste iarnă, în ciuda jocurilor lui Putin. Depozitele de gaze au ajuns la un grad de umplere de 95%

Germania şi-a atins un obiectiv crucial privind depozitele de gaze naturale înainte de termen, transmite Bloomberg.

Gradul de umplere a depozitelor de gaze din Germania a ajuns în prezent la 95,14%, echivalentul consumului timp de două luni de iarnă, cu două săptămâni înaintea termenului limită de 1 noiembrie, a informat vineri Ministerul Economiei de la Berlin într-un comunicat de presă.



"În pofida opririi gazoductului Nord Stream 1, depozitele de gaze au fost umplute mai repede decât se preconiza", a precizat ministrul german al Economiei, Robert Habeck.



Chiar dacă strategia de a face apel către industrie şi cetăţeni pentru ca aceştia să îşi reducă cererea de gaze şi să evite raţionalizarea pare să dea roade pentru moment, o iarnă mai friguroasă decât de obicei ar putea perturba activitatea economică iar gospodăriile ar putea să nu primească suficient combustibil pentru a se încălzi.



"Depozitele bine umplute ne vor ajuta la iarnă însă doar aceste facilităţi de depozitare nu sunt suficiente. Gazul din depozite este suficient doar pentru aproximativ două luni de iarnă", a subliniat Klaus Mueller, preşedintele Agenţiei Federale a Reţelelor din Germania (BNetzA).



În timp ce livrările de gaze naturale din Rusia s-au redus pe parcursul ultimului an, iar livrările prin conducta Nord Stream au fost oprite luna trecută, vremea favorabilă a ajutat la reducerea cererii de gaze. Graţie temperaturilor peste medie de săptămâna trecută, germanii au utilizat cu 30% mai puţine gaze decât în perioada similară a anului trecut.



Pentru a evita o situaţie de urgenţă la iarnă, Germania trebuie să îşi majoreze importurile de gaze, a precizat Klaus Mueller. Guvernul de la Berlin a închiriat cinci terminale plutitoare pentru importul de gaze lichefiate şi cel puţin două vor fi gata să funcţioneze la iarnă. Potrivit lui Klaus Mueller, consumul de gaze trebuie redus cu cel puţin 20%, notează Agerpres.

