Ridicarea restricțiilor pentru cerealele ucrainene. Răzvan Filipescu: Toate asociațiile sunt pregătite pentru reluarea protestelor

Acesta a fost întrebat dacă are încredere în Guvern după ce Comisia Europeană a decis să nu prelungească restricţiile la importurile de cereale din Ucraina, după data de 15 septembrie.

„Noi ne punem speranțe în Guvern și noi am tras foarte multe semnale de alarmă pentru că așa cum am văzut, Polonia, Slovacia și Ungaria au extins această restricție în mod unilateral.

Noi suntem solidari cu poporul ucrainean, dar asta nu înseamnă că trebuie să importăm efectele războiului în România și nu înseamnă să așteptăm după Ucraina să ia măsuri în ceea ce ne privește pe noi. Noi ne așteptăm ca Guvernul României să protejeze fermierul României și încă de astăzi să ia aceeași decizie, de a suspenda importurile în mod unilateral, pentru că există riscul să se încheie deja contracte de import între operatorii autohtoni și exportatori din Ucraina care deja vor da un semnal în piață și vor duce deja la scăderea rapidă a prețurilor în România.

Restul care deja sunt scăzute pentru că noi am spus de fiecare dată și ne-am adresat decidenților politici și opiniei publice și am spus că fermierul român are deja dificultăți în reluarea ciclului de producție pentru că noi am produs anul trecut cu prețuri la materii prime de două trei ori mai scumpe, astăzi prețurile sunt la jumătate de preț. De o lună de zile sunt pe un tren descendent și nu acoperă cheltuielile de înființare a culturilor.

Noi vrem să fim solidari, dar în același timp vrem să beneficiem de echitate. Dacă tot vrem să vindem la fel, haideți să și producem la fel. E o mare problemă: România nu produce în aceleași condiții tehnologice ca și Ucraina.”, a spus Răzvan Filipescu.

„Există o informație potrivit căreia importurile vor fi interzise temporar pentru încă o lună", a spus Berta Popescu.

„O lună este mult prea puțin. Noi suntem în mijlocul campaniei de recoltare la porumb. Noi ca să putem să ne vindem produsele avem nevoie, cel puțin până la sfârșitul anului, astfel încât să nu forțăm fermierii să depoziteze. Dacă depozitează iar le scădem prețul de vânzare pentru că intervin acele costuri suplimentare cu depozitarea.

Ceea ce spunem noi este foarte greu de urmărit în limitarea voluntară a exporturilor din partea Ucrainei, este extrem de dificil de pus în practică și de monitorizat pentru că noi lăsăm pe alții în țara noastră să ne spună ce avem de făcut. Nu este normal!

Noi am cerut de fiecare dată, inclusiv când s-a făcut tranzitul și am susținut partea de tranzit, să se reintroducă acele controale în vămi, să se asigure o monitorizare a trasabilităţii mărfurilor, prin sistemul RO-e Transport.

Sunt măsuri prin care statul român poate să intervină.", a spus Răzvan Filipescu.

„Există riscul ca și fermierii români să se alăture acestor proteste? Bulgarii sunt deja în stradă cu utilajele agricole, au blocat vămile. Și portul Constanța ar putea fi blocat? Mergeți și dumneavoastră, fermierii români, la granița cu Bulgaria să vă alăturați acestui protest?”, a întrebat Berta Popescu.

„Știți foarte bine că noi am mai făcut un protest în luna aprilie în urma căruia s-a introdus această interdicție de import. Vreau să vă zic că toate asociațiile mari de producători astăzi sunt mobilizate și pregătite pentru reluarea protestelor exact cum am făcut și în aprilie.

Noi avem o colaborare foarte bună cu asociațiile de fermieri din Bulgaria, așa cum ei s-au alăturat protestelor noastre, același lucru vom face și noi bineînțeles. Astăzi toată lumea este mobilizată și în așteptarea unei decizii din partea Guvernului.

Dar repet, o suspendare doar pentru 30 de zile nu ajută absolut deloc agricultura și fermierul român.”, a spus Răzvan Filipescu la Antena3 CNN.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News