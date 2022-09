Republica Moldova caută alternative la gazele ruseşti

Spînu, care a condus echipa de negociatori a Republicii Moldova cu Gazprom în timpul unui an în care preţurile au crescut semnificativ, a declarat la postul de televiziune al ţării că gigantul rus este "imprevizibil".



Autorităţile de la Chişinău pot accesa suma de 300 milioane de euro pusă la dispoziţie de BERD în eventualitatea opririi livrărilor ruseşti, a explicat Spînu.



"Deocamdată am ales şapte companii. Gazprom nu este printre ele", a adăugat oficialul.



Compania de stat Moldovagaz anunţase marţi că a plătit pentru livrările din august şi urmează să plătească un avans de 50% pentru plata din septembrie, echivalentul a 33,89 milioane de dolari, deşi surse Reuters susţine că nu este sigur dacă există fondurile pentru această plată.



Una din cele mai sărace ţări din Europa, Republica Moldova este puternic dependentă de gazele ruseşti, şi a fost puternic afectată de creşterea preţurilor după invadarea Ucrainei.



Oficialii din Republica Moldova susţin că Gazprom ar putea tăia gazele dacă una din condiţiile din contract nu este îndeplinită - finalizarea unui audit al datoriei sale acumulate pentru livrările de gaze, estimată la 709 milioane de dolari.



"Vom afla de decizia privind livrările de gaze în octombrie în ultima zi, probabil în ultimele ore", a declarat Spînu.



Dar Ion Chicu, fost vicepremier al Republicii Moldova, şi-a exprimat dubiile privind planul de urgenţă al autorităţilor de la Chişinău.



"În privinţa preţurilor, Republica Moldova nu are alternativă la Gazprom, care întotdeauna va avea un preţ mai scăzut la gaze", susţine Ion Chicu.



Conform formulei de preţ stabilite cu Gazprom, nivelul pentru octombrie va scădea la 1.200-1.300 dolari, a adăugat fostul vicepremier.



Pe piaţa liberă, preţurile se află în prezent sub 2.000 dolari pentru 1.000 metri cubi.



Luni, Moldovagaz a solicitat autorităţii de reglementare a energiei permisiunea pentru a majora preţul gazelor pentru consumatori cu 31,5%. Noul preţ propus este de 1.382 dolari pentru 1.000 metri cubi, notează Agerpres.

Ce spune Putin despre problema securității energetice a Republicii Moldova: Rusia acționează...

Rusia acționează în strictă conformitate cu acordurile bilaterale privind securitatea energetică a Republicii Moldova, susține președintele rus Vladimir Putin, scrie Interfax.

"În chestiunile de securitate energetică a Republicii Moldova, acționăm în strictă conformitate cu toate acordurile care s-au bazat pe propunerile părții moldovenești", a spus Putin, marți, la ceremonia de prezentare a acreditărilor de către ambasadorii străini.



El a mai susținut că dezvoltarea cooperării dintre Rusia și Moldova, "apropierea istorică" a Moldovei de Federația Rusă, "pe principiile pragmatismului și beneficiului reciproc" vine în întâmpinarea intereselor fundamentale ale popoarelor celor două țări.



"Rusia acționează și continuă să acționeze ca un garant al reglementării transnistrene", a mai afirmat președintele Rusiei, Vladimir Putin, asta deși Republica Moldova s-a plâns în repetate rânduri de creșterea uriașă a prețului la gaze.

Ce se va întâmpla cu Rep. Moldova dacă Rusia le taie gazul transnistrenilor. Chifu: Va fi o situație complicată. Noi le vom oferi acest gaz

Iulian Chifu, analist de politică externă, a comentat un scenariu foarte probabil: întreruperea furnizării de gaz prin Zona Separatistă către Republica Moldova.

Iulian Chifu a explicat, în interviul acordat DCNews și DefenseRomania, ce se va întâmpla în cazul în care Rusia va decide să oprească furnizarea de gaz către Republica Moldova prin conductele ce străbat Transnistria. Din punctul său de vedere, acest scenariu ar fi foarte probabil iar în acest sens, consilierul de stat a detaliat modul în care România va interveni pentru a sprijini Republica Moldova.

”Gazul rusesc curge prin Ucraina, în momentul de față, către un număr de destinații. De ce? Pentru că există acea zonă separatistă nistreană controlată de ruși. În momentul în care gazul s-a închis, din orice motiv, în partea cealaltă, Republica Moldova are de unde să ia gaz. În schimb, zona separatistă nu are de unde să ia, pentru că nu are cum plăti. Zona separatistă există pentru că primea gaz mai degrabă degeaba sau pe contul Republicii Moldova din care, pe de o parte, produce curent electric, care se vinde tot în Republica Moldova, sigur la preț avantajos comparativ cu prețul pieței, și în egală măsură alimentează și susține supraviețuirea regiunii separatiste.

Ei bine, gândiți-vă că, în momentul de față, blocarea gazului pe această variantă pentru Republica Moldova va fi o situație complicată, pentru că vor trebui să se alimenteze cu gaz. Noi le vom oferi acest gaz. Sigur, există resurse pentru a putea acoperi necesarul Republicii Moldova și mă refer la ”malul drept”, nu din Transnistria”, a declarat Iulian Chifu.

”Pe de altă parte, și Republica Moldova a făcut demersuri, în diferite locuri, pentru a obține, la rândul ei. E parte a achiziției comune a Uniunii Europene pentru diferite categorii de gaz, dar, sigur, la prețul pieței - care nu e neapărat cel mai accesibil cetățenilor moldoveni obișnuiți cu gaz ieftin -, dar și pe dimensiunea gazului, a curentului electric, a păcurii sau a lemnelor de foc. Pe toate aceste dimensiuni, România va putea susține Republica Moldova în condițiile în care gazul s-ar opri”, a fost de părere Iulian Chifu.

