Ce spune Putin despre problema securității energetice a Republicii Moldova: Rusia acționează...

Rusia acționează în strictă conformitate cu acordurile bilaterale privind securitatea energetică a Republicii Moldova, susține președintele rus Vladimir Putin, scrie Interfax.

"În chestiunile de securitate energetică a Republicii Moldova, acționăm în strictă conformitate cu toate acordurile care s-au bazat pe propunerile părții moldovenești", a spus Putin, marți, la ceremonia de prezentare a acreditărilor de către ambasadorii străini.



El a mai susținut că dezvoltarea cooperării dintre Rusia și Moldova, "apropierea istorică" a Moldovei de Federația Rusă, "pe principiile pragmatismului și beneficiului reciproc" vine în întâmpinarea intereselor fundamentale ale popoarelor celor două țări.



"Rusia acționează și continuă să acționeze ca un garant al reglementării transnistrene", a mai afirmat președintele Rusiei, Vladimir Putin, asta deși Republica Moldova s-a plâns în repetate rânduri de creșterea uriașă a prețului la gaze.

Ce se va întâmpla cu Rep. Moldova dacă Rusia le taie gazul transnistrenilor. Chifu: Va fi o situație complicată. Noi le vom oferi acest gaz

Iulian Chifu a explicat, în interviul acordat DCNews și DefenseRomania, ce se va întâmpla în cazul în care Rusia va decide să oprească furnizarea de gaz către Republica Moldova prin conductele ce străbat Transnistria. Din punctul său de vedere, acest scenariu ar fi foarte probabil iar în acest sens, consilierul de stat a detaliat modul în care România va interveni pentru a sprijini Republica Moldova.

”Gazul rusesc curge prin Ucraina, în momentul de față, către un număr de destinații. De ce? Pentru că există acea zonă separatistă nistreană controlată de ruși. În momentul în care gazul s-a închis, din orice motiv, în partea cealaltă, Republica Moldova are de unde să ia gaz. În schimb, zona separatistă nu are de unde să ia, pentru că nu are cum plăti. Zona separatistă există pentru că primea gaz mai degrabă degeaba sau pe contul Republicii Moldova din care, pe de o parte, produce curent electric, care se vinde tot în Republica Moldova, sigur la preț avantajos comparativ cu prețul pieței, și în egală măsură alimentează și susține supraviețuirea regiunii separatiste.

Ei bine, gândiți-vă că, în momentul de față, blocarea gazului pe această variantă pentru Republica Moldova va fi o situație complicată, pentru că vor trebui să se alimenteze cu gaz. Noi le vom oferi acest gaz. Sigur, există resurse pentru a putea acoperi necesarul Republicii Moldova și mă refer la ”malul drept”, nu din Transnistria”, a declarat Iulian Chifu.

”Pe de altă parte, și Republica Moldova a făcut demersuri, în diferite locuri, pentru a obține, la rândul ei. E parte a achiziției comune a Uniunii Europene pentru diferite categorii de gaz, dar, sigur, la prețul pieței - care nu e neapărat cel mai accesibil cetățenilor moldoveni obișnuiți cu gaz ieftin -, dar și pe dimensiunea gazului, a curentului electric, a păcurii sau a lemnelor de foc. Pe toate aceste dimensiuni, România va putea susține Republica Moldova în condițiile în care gazul s-ar opri”, a fost de părere Iulian Chifu. Vezi mai mult despre acest subiect AICI.

