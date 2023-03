Relația Japoniei cu marile companii, diferită față de cea din România. Dranga: Nu există adversitate. Rezultatele sunt spectaculoase

Ovidiu Dranga: Este foarte bine structurată, foarte sofisticată relaţia dintre mediul de afaceri cu marile companii şi guvern. Marile companii şi guvernul japonez se află într-o relaţie de parteneriat profitabilă pentru ambele părţi. Nu există o relaţie de ....

Bogdan Chirieac :... adversitate, ca la noi.

Ovidiu Dranga: De adversitate. Da, nu ştiu dacă la noi este chiar adversitate... În orice caz, este un alt gen de relaţie. Este o relaţie de parteneriat care produce nişte rezultate spectaculoase.

"O invitaţie pentru companiile japoneze mari să se uite la România cu alţi ochi"

"Deciziile economice ale Guvernului ţin foarte mult cont de părerea, evaluarea companiilor japoneze importante, a mediului de afaceri. S-au creat nişte reguli nescrise, nişte cutume care funcţionează cel puţin la fel de bine ca partea reglementată. Asta arată un anumit nivel de maturitate al societăţii japoneze. De aceea, cred că un astfel de parteneriat strategic (n.r. care va fi semnat între România și Japonia, cu ocazia vizitei pe care o va face președintele Klaus Iohannis) înseamnă, de fapt, o invitaţie pentru companiile japoneze mari să se uite la România cu alţi ochi. Şi asta se va vedea în curând. Eu, aici, iau pulsul, să îmi dau seama care sunt oportunităţile cele mai profitabile pentru România. Am găsit deja câteva, nu intru în detalii.

Este limpede că Japonia ne priveşte cu alţi ochi, de ceva vreme, pentru că am livrat. Au văzut că am livrat în zona politico-diplomatică, suntem relevanţi şi în zona economică pe câteva domenii. Asocierea României cu o problematică de actualitate - faptul că România a avut conduita pe care o ştim cu toții, în conflictul declanşat de Rusia în Ucraina, un război barbar, nedrept, neprovocat - să ştiţi că ne-a propulsat într-o anumită zonă de vizibilitate pentru Japonia, cu care am avut aceeaşi poziţie. Japonia s-a asociat rapid, consistent acestui efort internaţional de a sancţiona Rusia în zona economică şi nu numai. Lucrurile astea contează pentru că arată că este vorba de o solidaritate care produce rezultate puternice", a mai spus Ovidiu Dranga.

Klaus Iohannis, vizită în Japonia

"Președintele Klaus Iohannis va vizita Japonia în perioada 6-8 martie 2023 și va avea întrevederi cu Majestatea Sa Naruhito, Împăratul Japoniei, cu Prim-ministrul Fumio Kishida, precum și cu Președinții celor două Camere ale Dietei Naționale a Japoniei. Vizita oficială în Japonia va include și o deplasare la Kyoto, pentru întrevederi la nivelul autorităților locale” anunță Administrația Prezidențială. Cu această ocazie, va fi semnat și un parteneriat strategic. Citește mai multe>>

