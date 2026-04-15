DCNews Stiri Regula strictă a Regelui Charles la cină, dezvăluită de fiul Reginei Camilla
Data publicării: 21:09 15 Apr 2026

Regula strictă a Regelui Charles la cină, dezvăluită de fiul Reginei Camilla
Autor: Doinița Manic

Imagine cu Regele Charles al III-lea Regele Charles al III-lea al Regatului Unit le cere angajaților să respecte această regulă. Sursa foto: Agerpres

Regele Charles are o regulă strictă atunci când vorbim despre mâncare, dezvăluie fiul Reginei Camilla.

Cu mese opulente și mâncare din belșug, e greu de imaginat că membrii Familiei Regale termină toată mâncarea care le este servită. Dar, potrivit fiului Reginei Camila, Regele Charles este un susținător al reciclării.

Regula strică a Regelui Charles atunci când vine vorba de mâncare

Criticul culinar și autorul Tom Parker Bowles a dezvăluit că tatăl său vitreg, Charles, refuză să lase ceva să fie aruncat după masă, insistând că resturile pot fi transformate în alte feluri de mâncare, toate ambalajele fiind reciclate corespunzător.

Tom, în vârstă de 49 de ani, a spus: „Nu există deșeuri, totul este reciclat, tot ce rămâne de la masă este folosit. Dacă rămâne ceva de la cină, va fi transformat în altceva sau va apărea a doua zi. Nimic nu este permis să fie aruncat”.

Regele Charles susține de mult timp sustenabilitatea. Proiectul Coronation Food, coordonat de fondul său caritabil și lansat anul trecut, își propune să combată risipa alimentară, sprijinind în același timp persoanele care trăiesc în „insecuritate alimentară”. Parker Bowles a adăugat: „Regele nu doar spune, ci pune în practică ceea ce predică”.

Ce crede fiul vitreg al Regelui Charles despre sustenabilitatea alimentară

Ca fiu vitreg al regelui, el spune că sustenabilitatea alimentară este un subiect cu care „se poate identifica” atunci când vorbește cu monarhul.

„Este cu adevărat un erou culinar. Să vorbești cu el despre soiurile ciudate de prune sau pere sau orice altceva este extrem de fascinant”, a adăugat el, scrie Mirror.

Cartea sa, „Cooking and the Crown”, relatează istoria bucătăriei în cadrul Casei Regale - de la domnia Reginei Victoria, care a început în 1837, și Eduard al VII-lea la începutul secolului trecut, până la Charles și Camilla.

„Cu siguranță pot mânca familia aceea!”, a glumit autorul,o față familiară în calitate de jurat la emisiunea MasterChef de la BBC One.

În epoca Reginei Victoria, prânzul și cina se întindeau la 10-12 feluri de mâncare.

„Nu trebuiau să mănânce totul, dar exista pur și simplu o cantitate imensă de mâncare și mâncau mult mai mult decât o facem noi acum”, a mai spus Tom Parker Bowles.

