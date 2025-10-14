€ 5.0879
Data publicării: 23:53 14 Oct 2025

Regele Charles, anunț important despre un eveniment istoric care va avea loc în doar câteva săptămâni
Autor: Doinița Manic

charles_14345600 Foto: Agerpres
 

Regele Charles a făcut un anunț important despre un eveniment istoric care va avea loc în doar câteva săptămâni.

Familia Regală îl va găzdui pe președintele Germaniei pentru o vizită de stat în decembrie, marcând prima astfel de vizită în Marea Britanie în acest an. Regele și Regina au confirmat vizita printr-o postare pe rețelele sociale, scriind: „Președintele Germaniei, însoțit de doamna Büdenbender, va efectua o vizită de stat în Regatul Unit, găzduită de Majestatea Sa Regele, începând de miercuri, 3 decembrie, până vineri, 5 decembrie”, scrie Mirror.

Va fi prima dată în ultimii 27 de ani când un președinte german este primit într-o vizită de stat în Regatul Unit și doar a cincea vizită de stat germană din 1958 până în prezent. Președintele Steinmeier a vizitat Marea Britanie de mai multe ori – cea mai recentă ocazie fiind participarea la încoronarea lui Charles, în mai 2023.

Charles și Camilla s-au întâlnit cu el și cu Prima Doamnă a Germaniei după accederea la tron, când Regele Charles a devenit primul monarh britanic care s-a adresat Parlamentului Germaniei, unde a primit ovații spunând unei camere pline că dorește să „reînnoiască angajamentul de prietenie între națiuni”.

De asemenea, au participat la un splendid dineu de stat găzduit de președintele Steinmeier la Palatul Schloss Bellevue din Berlin. În urma vizitei, Regele și Regina au emis un comunicat în care au declarat că țara este „aproape de inimile noastre” și au mulțumit poporului german pentru „primirea emoționantă și călduroasă”, adăugând: „Sperăm să ne întoarcem curând!”.

A treia vizită de stat primită de Regele Charles în acest an

Înainte de a urca pe tron, Charles a vizitat Germania de peste 40 de ori, spunând despre aceste vizite: „Remarcabil, îmi dau seama că am vizitat Germania de peste patruzeci de ori – o dovadă a importanței acestei relații, desigur, dar și, mă tem, a cât de mult timp am fost prin preajmă”.

El a continuat: „De-a lungul anilor, în atât de multe feluri, am fost impresionat de căldura prieteniei dintre națiunile noastre și de vitalitatea parteneriatului nostru în numeroase domenii”.

Vizita de stat germană din decembrie marchează a treia vizită de stat primită de Rege și Regina în acest an, după ce președintele Franței, Emmanuel Macron, și soția sa, Brigitte, au fost găzduiți la Windsor în iulie, iar președintele SUA, Donald Trump, și Prima Doamnă, Melania, au efectuat o vizită de stat în septembrie.

Palatul nu a publicat încă un program oficial pentru cele trei zile ale vizitei de stat germane, dar evenimentele vor include probabil o primire ceremonială, un grandios dineu de stat și discuții cu prim-ministrul Sir Keir Starmer.

