Redacția ziarului La Stampa, devastată de protestatarii care au intrat peste jurnaliști

Scenele petrecute în sediul La Stampa au fost descrise ca fiind „fără precedent” de către anchetatori. Aproximativ o sută de protestatari, desprinsi dintr-un marș organizat în ziua grevei generale, au escaladat porțile clădirii, au aruncat fumigene, au smuls camerele de supraveghere și au intrat în redacția aproape goală, aflată în grevă la nivel de sector.

În doar cincisprezece minute, au răsturnat scaune, au rupt ziare și teancuri de cărți, au vopsit pereții cu spray și au scris mesaje împotriva jurnaliștilor: lozinci pro-Palestina, dar și revendicări privind anularea expulzării imamului Mohamed Shahin din Torino.

Unii dintre ei au aruncat chiar și bălegar pe treptele clădirii. „Jurnalist terorist, ești primul pe listă!”: au strigat către unul dintre redactorii care a încercat să filmeze scena. Un alt protestatar l-a amenințat direct: „Jurnalistule, te omor”.

Andrea Malaguti, redactorul-șef al ziarului, a declarat că redacția dispune de un buton de siguranță care blochează în câteva secunde ușile antifoc, însă nimeni nu a apucat să îl activeze. „Nu am avut timp. A fost o agresiune explicită, violentă. Ar fi putut distruge mult mai mult, computerele nici măcar nu le-au atins”, a spus acesta, conform Ansa.

Reacții dure din partea autorităților: condamnare unanimă și apel la protejarea libertății presei

Atacul a stârnit o reacție politică rar întâlnită în Italia: unitate aproape totală. Președintele Republicii, Sergio Mattarella, premierul Giorgia Meloni, dar și lideri ai opoziției, Elly Schlein, Giuseppe Conte, au condamnat incidentul.

Șefii camerelor legislative, Ignazio La Russa și Lorenzo Fontana, alături de autoritățile locale, primarul din Torino, Stefano Lo Russo, și președintele regiunii Piemonte, Alberto Cirio, au transmis mesaje de solidaritate pentru redacția atacată.

Prefectura Torino a ordonat imediat măsuri suplimentare de securitate pentru sediile principale ale publicațiilor din oraș, temându-se că atacul ar putea inspira și alte grupuri radicalizate.

Controverse după declarațiile juristei Francesca Albanese

În timp ce clasa politică a transmis un mesaj unitar, reacțiile juristei Francesca Albanese – raportor ONU pentru drepturile palestinienilor – au inflamat și mai mult atmosfera. Aceasta a condamnat incidentul, dar a adăugat că momentul ar trebui să fie „un avertisment pentru presă să-și revină”.

Declarația ei a provocat un val de indignare, fiind interpretată ca o justificare mascată a violenței. Seara, de pe scena unui miting din Roma, Albanese a insistat că nu a făcut „nicio gafă” și a reafirmat condamnarea atacului, criticând însă reacțiile celor care i-au contestat afirmațiile.

O lecție pentru întreaga Europă: radicalizarea protestelor și vulnerabilitatea redacțiilor

Anchetatorii italieni au identificat deja peste treizeci de persoane implicate, iar investigația continuă. Grupul Gedi, care deține La Stampa, a anunțat că John Elkann și președintele Paolo Ceretti vor merge personal în redacție pentru a reafirma susținerea pentru pluralism și libertatea presei.