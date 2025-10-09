Recunoașterea genului, prin autodeterminare, fără restricții de vârstă, promovată în noua strategie LGBTIQ+ a CE

Redăm pasaje din strategia LGBTIQ+ 2026 - 2030, cu referire la copii și drepturilor lor de gen și autodeterminare:

”De la adoptarea strategiei (anterioare n.r.), acceptarea socială a persoanelor LGBTIQ+ a crescut.

Persoanele LGBTIQ+ sunt acum mai deschise în ceea ce privește propria lor identitate în mediul lor social. Conform Eurobarometrului special din 2023 privind discriminarea, persoanele din UE sunt mai predispuse să se simtă confortabil cu o colegă lesbiană, gay sau bisexuală (75%, în creștere cu 3 puncte procentuale față de 2019) și cu copilul lor aflat într-o relație de același sex (59%, în creștere cu 4 puncte procentuale). Vizibilitatea persoanelor LGBTIQ+ în politică, societatea civilă, sport, mass-media și știință contestă prejudecățile și contribuie la promovarea acceptării sociale.

OCDE, studiu despre cum pierdem bani prin discriminarea LGBTIQ+

Discriminarea duce la pierderi economice: un studiu recent al OCDE menționează pierderi anuale ale PIB-ului în UE asociate cu discriminarea bazată pe orientarea sexuală de până la 89 de milioane EUR. Același studiu subliniază că impactul discriminării se extinde dincolo de economie. Aceasta subminează coeziunea socială, slăbește încrederea civică și erodează sprijinul pentru valorile democratice. Societățile incluzive sunt mai rezistente, marcate de o mai mare solidaritate, instituții mai puternice și niveluri mai ridicate de participare civică.

Protecție pentru toții copiii sub 18 ani

Tinerii LGBTIQ+ se confruntă adesea cu multiple forme de discriminare, sunt supuși prejudecăților, infracțiunilor motivate de ură și sunt deosebit de vulnerabili la abuzuri sexuale. Pentru a proteja toți copiii (Conform prevederilor Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului (UNCRC), un copil este orice ființă umană sub vârsta de 18 ani - nota Comisiei Europene) de abuzurile sexuale asupra copiilor, Comisia va sprijini colegislatorii în adoptarea celor două propuneri legislative.

(...)

Drepturi pentru toți copiii, în toată diversitatea lor și abordări incluzive

Recomandarea Comisiei privind sistemele integrate de protecție a copilului consolidează angajamentul UE față de toleranță zero față de violență. Aceasta încurajează statele membre să se asigure că toți copiii, în toată diversitatea lor, se pot bucura de aceleași drepturi de acces și de a beneficia de protecție pe toate teritoriile lor. Toți copiii trebuie protejați, sprijiniți și împuterniciți prin promovarea unor abordări incluzive, coordonate și sistemice în cadrul sistemelor naționale de protecție a copilului și prin răspunsul la vulnerabilitățile specifice.

(...)

Cyberbullying-ul și alte forme de violență facilitate de tehnologie reprezintă o preocupare serioasă și în creștere și afectează în mod disproporționat tinerii LGBTIQ+. Viitorul plan de acțiune al Comisiei privind cyberbullying-ul va avea ca scop prevenirea comportamentului abuziv online, inclusiv atunci când acesta vizează tinerii LGBTIQ+.

(...)

67% din persoanele LGBTIQ, victime ale hărțuirii la școală

Cu toate acestea, așa cum s-a subliniat deja în strategia de egalitate LGBTIQ 2020-2025, copiii din familiile „curcubeu” și tinerii LGBTIQ+ se confruntă adesea cu stigmatizare și discriminare de la o vârstă fragedă. Mai mult, conform celui de-al treilea sondaj LGBTIQ al FRA, două treimi dintre persoanele LGBTIQ (67%) au raportat că, în timpul școlii, au fost victime ale hărțuirii, ridiculizării, tachinării, insultelor sau amenințărilor. Aceste incidente pot avea efecte pe termen lung.

(...)

Modele de autodeterminare, fără restricții de vârstă, în statele membre UE

Cerințele pentru recunoașterea legală a genului variază semnificativ între statele membre. În timp ce o

serie de state membre au adoptat modele de autodeterminare, altele impun proceduri medicale pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului le-a constatat că pot încălca drepturile omului. Comisia va facilita schimburile de bune practici între statele membre pentru a sprijini dezvoltarea unor proceduri legale de recunoaștere a genului bazate pe autodeterminare, care nu impun restricții de vârstă”.