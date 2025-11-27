„Rata de Bulgaria” devine realitate: Linia Giurgiu-Ruse începe în primăvară

Noul proiect al unei rutei transfrontaliere avansează rapid după discuțiile dintre autoritățile locale din Giurgiu și cele din Ruse. Proiectul urmărește deschiderea unei legături regulate de transport în comun între cele două orașe începând cu primăvara anului viitor.

Interes comun pentru „Rata de Bulgaria” și deschiderea liniei Giurgiu–Ruse

Potrivit informațiilor, cele două administrații au analizat oficial posibilitatea introducerii unei curse de autobuz transfrontaliere, iar perspectivele sunt favorabile. Directorul general al Tracum SA Giurgiu, Ovidiu Andrei, a explicat că propunerea a pornit din inițiativa sa: „Eu am iniţiat un proiect pe care l-am supus atenţiei Primăriei municipiului Giurgiu prin care vrem să extindem cursele de transport în comun şi între municipiile vecine şi prietene Giurgiu şi Ruse, Bulgaria.”

Acesta a precizat că prezentarea oficială a proiectului a fost făcută în cadrul unei întâlniri comune dintre cele două primării, unde partea bulgară și-a arătat interesul pentru colaborare. „Proiectul a fost prezentat şi la o întâlnire comună pe care Primăria Giurgiu a avut-o cu Primăria Ruse în această lună şi în care partea bulgară şi-a exprimat disponibilitatea şi interesul pentru un astfel de proiect…”, a mai declarat acesta, conform Agerpres.

Plan tehnic pregătit și nevoia de aprobări

Deși „din punct de vedere tehnic şi logistic”, societatea poate opera cursele imediat, birocratia încetinește lansarea efectivă a traseului. Sunt necesare hotărâri ale consiliilor locale din cele două orașe, precum și aprobări din partea Ministerului Transporturilor pentru licența internațională.

Managerul precizează clar că finalul acestui an nu mai este realist pentru implementare: „Având în vedere faptul că e şi sfârşit de an, nu cred că se va realiza acest proiect până la finalul acestui an…dar, categoric, acest proiect este posibil să fie realizabil în primăvara anului viitor.”

Un proiect cerut de comunitate și sprijinit de autorități

Acest demers răspunde dorinței locuitorilor din ambele orașe și este privit ca un catalizator pentru schimburile economice, turistice și culturale dintre România și Bulgaria. În plus, partea bulgară a anunțat deja că pregătește un proiect transfrontalier menit să susțină inițiativa și ar putea pune la dispoziție două autobuze electrice pentru noul traseu.

Dacă toate aprobările vor fi obținute la timp, „Rata de Bulgaria” va deveni funcțională chiar din primăvară, deschizând oficial linia Giurgiu–Ruse și oferind o nouă opțiune de mobilitate pentru comunitățile de pe ambele maluri ale Dunării, potrivit Agerpres.

