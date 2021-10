Raluka, la ATI. Adevărul din spatele imaginii, SCANDAL pe Internet: E sinistru! "Vedete" bolnave, oameni terminați ce sunteți

Raluka este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România și a este cunoscută mai ales după ce a câștigat, alături de Ana Baniciu, primul sezon al emisiunii "Asia Express". Mai mult, în prezent, Raluka face parte din juriul "SuperStar", noua emisiune de la PRO TV.

Zilele trecute, Raluka a publicat o imagine care i-a șocat pe fanii ei și care a stânit un val de reacții și certuri în mediul online, pe paginile de socializare ale vedetei.

Conform fotografiei, cântăreața se afla pe patul de spital, la Terapie Intensivă.

Raluka: "Vă mulțumesc pentru grijă"

Oamenii din mediul online s-au gândit imediat că s-a întâmplat ceva rău cu artista, iar prima reacție a fost aceea de a o întreba dacă a ajuns așa din cauza COVID-19.

Chiar dacă artista nu a oferit detalii despre fotografie, mai mulți urmăritori și-au dat seama care este adevărul din spatele fotografiei. Ei bine, este vorba doar despre filmările videoclipului pentru noua piesă a artistei, așa că, din fericire, totul a fost doar o alarmă falsă.

"Ori la bal, ori la spital…", a scris Raluka în dreptul fotografiei.

"Am apucat să citesc câteva comentarii pe care mi le-ați lăsat la ultima postare. Pot doar să vă mulțumesc pentru grijă. Mai aveți puțină răbdare și veți vedea în piesă despre ce este vorba, iar după aceea ne dăm toți cu părerea. Vă pup și vă mulțumesc pentru grijă", a completat ea, după ce a văzut comentariile lăsate de oameni.

Urmăritorii artistei, ceartă pe Internet

- "Oare nimeni nu realizează că ei au filmat pentru un videoclip?"

- "Unii cred că poartă masca pe ochi"

- "Au făcut-o pe biata fată cu ouă și cu oțet la postarea asta, fără să știe ce e cu această poză! Așa-i românul!"

- "Doamne ferește, oameni terminați ce sunteți, care reacționați fără să vă puneți mintea aia la contribuție, bine, în speranta că o aveți. Mai există în lumea asta și altceva în afară de COVID. Sunteți terminați psihic, vedeți ceva legat de spital, și gata, rabufniți"

- "Oare cum naiba vă mai poate ține pământul așa proști? Da, da... Pe voi ăștia care habar nu aveți despre ce e vorba în poză. V-a prăjit creierul Coviduț?!"

- "Și machiată pe deasupra... la ATI nici nu știi despre tine măcar. Am fost de 3 ori, era să mor, am stat 5 zile conectată la toate aparatele... nu mai prostiți lumea... nici măcar nu te poți mișca..."

- "Pe la ATI se stă fără unghii făcute (culoarea lor arată nivelul de oxigen din sânge), fără fond de ten pentru monitorizare tegument, etc. Ferească Dumnezeu de probleme, nu neg, dar în ultimele zile am numărat vreo 5 "vedete" bolnave. Nu e o situație de postat, dacă e adevărat. Eu unul nu m-aș poza bolnav, in spital și să pun pozele pe net. E sinistru"

- "Presupun că sunteți la privat că cei de la stat nu mai au locuri. Că doar sunteți vedete ce naiba. Vă doresc multă sănătate lăsând gluma la o parte"