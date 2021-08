Rabla Clasic şi Rabla Plus 2021. Situaţia înscrierilor

În cadrul Programului Rabla Clasic 2021, s-au înscris la producători/dealeri auto 39.671 persoane fizice. Până în prezent au fost achiziţionate 27.352 autovehicule şi 179 motociclete.



Pentru persoane juridice, a fost publicată săptămâna aceasta pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu o nouă listă conţinând 213 dosare acceptate pentru 297 autovehicule şi 1 motocicletă.



Până în prezent au fost acceptate un număr total de 1.503 dosare pentru 2.426 autovehicule şi 29 contestaţii pentru 59 autovehicule. S-au înscris la producători/dealeri auto 1.234 persoane juridice. Până în prezent au fost achiziţionate 712 de autovehicule.



În cadrul Programului Rabla Plus 2021, s-au înscris la producători/dealeri auto 6.025 persoane fizice, până în prezent fiind achiziţionate 1.261 autovehicule noi (759 pur electrice şi 502 electrice hibride) şi 2 motociclete electrice.



Pentru persoane juridice au fost publicate săptămâna aceasta 123 dosare acceptate pentru 187 autovehicule electrice, dintre care 134 pur electrice şi 53 electrice hibride şi 1 motocicletă electrică.



În total, pentru Rabla Plus au fost acceptate un număr de 1.322 dosare pentru 2.222 ecotichete, dintre care 1.491 autovehicule pur electrice, 727 autovehicule electrice hibride, 4 motociclete electrice şi 23 contestaţii pentru 49 autovehicule (30 autovehicule pur electrice şi 19 electrice hibride), transmite Administraţia Fondului pentru Mediu.



S-au înscris la producători/dealeri auto 1.077 persoane juridice. Până în prezent au fost achiziţionate 555 autovehicule noi (329 pur electrice şi 226 electrice hibride).



Listele dosarelor acceptate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul www.afm.ro, la secţiunile aferente Programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus.



Persoanele juridice care au fost acceptate se pot adresa producătorilor/dealerilor auto validaţi în Programele Rabla şi Rabla Plus, listele acestora fiind disponibile pe site-ul instituţiei, informează Administraţia Fondului pentru Mediu printr-un comunicat de presă.