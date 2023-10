Putin face prima vizită externă după emiterea mandatului internaţional de arestare pe numele său

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a sosit joi în Kârgâzstan, au anunţat agenţiile de presă rusă şi kârgâză, pentru prima sa vizită oficială în străinătate de când Curtea Penală Internaţională a emis un mandat de arestare împotriva sa, scrie AFP.



Vladimir Putin urmează să se întâlnească joi cu omologul său kârgâz, Sadir Japarov, şi să participe vineri la un summit al liderilor Comunităţii Statelor Independente, reunind mai multe foste republici sovietice, scrie Agerpres.

Săptămâna viitoare, vizită în China

Preşedintele rus Vladimir Putin va efectua săptămâna viitoare o vizită oficială în China, unde se va desfăşura pe 17 şi 18 octombrie a treia ediţie a forumului "O centură, un drum" ("Belt and Road"), a confirmat miercuri consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, citat de agenţia EFE.



Acesta a declarat presei că vizita lui Putin în China este planificată "pentru săptămâna care vine", după ce joi şi vineri preşedintele rus se va afla în Kârgâzstan, prima sa vizită externă de când Curtea Penală Internaţională (CPI) a emis în luna martie un mandat de arestare pe numele lui.



La rândul său, secretarul Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Nikolai Patruşev, a declarat că Putin va avea în China discuţii substanţiale cu omologul său chinez Xi Jinping.



În timpul vizitei efectuate de acesta din urmă la Moscova în martie, cei doi lideri au încheiat un "parteneriat fără limite" între ţările lor, deşi nu au fost făcute publice detalii concrete, şi au împărtăşit o viziune comună asupra unei lumi multipolare ca o contrapondere a unipolarismului susţinut de Occident, mai ales de SUA.



Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, va efectua de asemenea o vizită în China săptămâna viitoare, în perioada 16-18 octombrie, a anunţat marţi ministerul său, care a precizat că această vizită va avea loc în cadrul forumului "O centură, un drum" ("Belt and Road").



Această iniţiativă a Chinei, denumită şi "Noul drum al mătăsii", are ca obiectiv deschiderea de noi conexiuni comerciale pentru companiile chineze şi se bazează în special pe realizarea unor mari proiecte de infrastructură.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News