Stiri

Putin a încearcat să cânte la cobza asiatică și...a ratat momentul. "Cobzarul" de la Kremlin, imagini virale (VIDEO)
Data publicării: 20:29 26 Noi 2025

Putin a încearcat să cânte la cobza asiatică și...a ratat momentul. "Cobzarul" de la Kremlin, imagini virale (VIDEO)
Autor: Tiberiu Vasile

Putin a încearcat să cânte la cobza asiatică și...a ratat momentul. Cobzarul de la Kremlin, imagini virale (VIDEO) Putin a încearcat să cânte la cobză și a ratat momentul | Sursa Foto: Kremlin.ru
 

Vladimir Putin a atras atenția internațională într-un moment inedit al vizitei sale în Kârgâstan, încercând să cânte la un instrument tradițional asiatic.

Vladimir Putin a atras atenția internetului. Administrația de la Kiev a postat un clip surprinzător din timpul vizitei sale oficiale în Kârgâzstan - în care a încercat să cânte la un instrument tradițional local. Gestul, ieșit din sfera obișnuită a discursurilor politice, s‑a transformat rapid într‑un moment viral, stârnind reacții și curiozitate. În ciuda entuziasmului, eșecul de a produce sunete coerente a devenitul unul extrem de rapid..

În cadrul „programului cultural” al vizitei

„Kremlinul a difuzat pe rețelele sociale o scurtă înregistrare cu Vladimir Putin în timp ce încerca să cânte, în timpul unei vizite de stat în Kârgâzstan, la un instrument muzical tradițional kârgâz”, relatează presa care citează agenția Aki Press.

Instrumentul muzical, cunoscut sub numele de „komuz” sau „kopuz”, e un instrument similar cobzei ori balalaikăi, cu trei coarde, și este un instrument tradițional specific Republicii Kârgâze.

În cadrul „programului cultural” al vizitei, oficialii kârgâzi i‑au oferit lui Putin câteva explicații despre komuz şi au invitat un muzician local să interpreteze o melodie. După audiție, președintele rus a luat komuzul în mână și a încercat să reproducă câteva note, dar fără succes.

Komuzul este un instrument străvechi

Komuzul este un instrument străvechi, reprezentativ pentru cultura muzicală kârgâză și mai larg pentru muzica Asiei Centrale. Este construit dintr‑o singură bucată de lemn (adesea cais sau ienupăr), are trei coarde tradiționale, inițial din intestine, azi adesea din nailon.

De obicei, komuzul este folosit într-o varietate de contexte: acompaniament la cântece tradiţionale, recitaluri, sau spectacole folclorice. Poate fi interpretat fie aşezat, ţinut orizontal, fie în poziţii mai neobișnuite

Alte episoade neconvenţionale ce îl implică pe Putin

Această încercare de gest cultural se alătură altor episoade neconvenţionale ce îl implică pe Putin. În biografia publică a președintelui rus, figura de “om dur, sportiv, aventurier” e cultivată intens de aparatul de propagandă de la Moscova: a fost fotografiat de mai multe ori luând parte la activităţi inedite - zbor cu parapantă motorizată, pescuit, drumeţii în natura sălbatică și arte marţiale.

De asemenea, în context diplomatic, au existat și alte momente neobișnuite între el și lideri ai altor state. De exemplu, o fotografie/video care a atras atenţia în anul 2025 îl surprinde pe Putin alături de Xi Jinping sau de premierul Modi al Indiei, într-o ipostază relaxată şi neformală, departe de solemnitatea protocolului.

VEZI VIDEO AICI: 

CITEȘTE ȘI: Trump, „nerăbdător” pentru întâlnirea cu Zelenski și Putin. Planul de 28 de puncte a fost „ajustat”
 

CITEȘTE ȘI: Trump, „nerăbdător" pentru întâlnirea cu Zelenski și Putin. Planul de 28 de puncte a fost „ajustat"

vladimir putin
cobza
asia
