PSD și PNL, Acord Politic la primăria Sectorului 5. Ce presupune acesta

Rareș Hopincă, Președinte Executiv al PSD Sector 5, împreună cu Dan Meran, Președintele PNL Sector 5, au încheiat un Acord Politic prin care urmăresc să dezvolte împreună Sectorul 5.

„Protocolul semnat astăzi de Organizațiile PSD și PNL din Sectorul 5 al Capitalei vizează inițierea și susținerea în comun de proiecte, inițiative și acțiuni în vederea maximizării potențialului de dezvoltare a Sectorului.

Acordul Politic are drept obiectiv principal susținerea dezvoltării sustenabile a Sectorului 5, într-un context marcat de existența multiplelor oportunități de finanțare, concentrate într-un interval restrâns pentru identificarea nevoilor, aplicarea solicitărilor de finanțare și implementarea proiectelor.

„Avem nevoie de o abordare unitară pentru dezvoltarea Sectorului 5. În același timp, avem și maturitatea necesară pentru a trece peste divergențele ideologice, pentru a susține proiectele majore ale comunității. Sectorul 5 nu își permite să rateze oportunitățile din PNRR, programele operaționale pentru perioada 2021-2027 și programele guvernamentale. Prin consultare și consens, împreună putem lua cele mai bune decizii pentru comunitate”, a declarat Rareș Hopincă, Președinte Executiv al PSD Sector 5.

La rândul său, Dan Meran, Președintele PNL Sector 5, a precizat că “este important să ne sincronizăm eforturile, împreună cu toate forțele politice care vor sa participe la dezvoltarea sectorului, pentru a produce rezultate reale pentru oameni. Sectorul 5 nu are timp de pierdut. De aceea, mă bucur că am reușit să ajungem la un consens și am demonstrat că punem nevoile comunității pe primul plan”.

PSD și PNL au împreună 16 reprezentanți din cei 27 de consilieri locali ai Sectorului 5, social-democrații având 10, iar liberalii 6.", a transmis PSD Sector 5 pe pagina de Facebook.

VEZI ȘI: Programul 'Anghel Saligny' devine una dintre prioritățile PNL, anunță Nicolae Ciucă

Nicolae Ciucă, președintele PNL, a declarat că una dintre priorităţile partidului este continuarea implementării cu succes a programului 'Anghel Saligny'.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, afirmă, după şedinţa conducerii formaţiunii cu miniştrii şi secretarii de stat liberali, că este important ca toate proiectele mari demarate până acum să fie continuate într-un ritm susţinut şi eficient, arătând că una dintre priorităţile partidului este continuarea implementării cu succes a programului 'Anghel Saligny'. ... Citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News