Proteste violente în Franța. Poliția intervine cu gaze lacrimogene / video

Președintele francez Emmanuel Macron a semnat în aprilie legislația privind reforma pensiilor, care ridică vârsta de pensionare de la 64 la 62 de ani, după ce guvernul a folosit un mecanism controversat, dar legal, pentru a evita un vot în parlament asupra proiectului de lege, conform France 24.

Autoritățile franceze așteaptă între 400.000 și 600.000 de protestatari în 250 de locații din toată țara, inclusiv între 40.000 și 70.000 la Paris.

Aproximativ 11.000 de oficiali de securitate au fost dislocați, dintre care 4.000 în capitala Franței.

Guvernul urmărește ca legea reformei pensiilor să intre în vigoare de la 1 septembrie și speră ca protestele să se diminueze.

O treime dintre zboruri au fost anulate pe Aeroportul Orly din Paris din cauza grevelor, iar aproximativ 10% din trenurile din Franța au fost întrerupte.

Poliția a folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor.

