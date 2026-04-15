Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Proteste masive în Italia după ce un bărbat a fost omorât în bătaie de mai mulți tineri români. Conflicte între localnici și comunitatea românească
Data publicării: 20:00 15 Apr 2026

Proteste masive în Italia după ce un bărbat a fost omorât în bătaie de mai mulți tineri români. Conflicte între localnici și comunitatea românească
Autor: Tiberiu Vasile

cadavru, om mort Bărbatul decedat. Foto cu rol ilustrativ: Pixabay

Proteste masive au izbucnit în Italia, unde aproape 10.000 de oameni au ieșit în stradă după moartea unui bărbat, ucis în bătaie de un grup de tineri români, incident care a declanșat tensiuni locale și reacții puternice

Proteste masive au izbucnit în Italia, în orașul Massa, unde aproape 10.000 de persoane au ieșit în stradă după un caz care a șocat comunitatea locală și a reaprins discuții tensionate. Atmosfera din zonă rămâne apăsată, iar reacțiile continuă să se amplifice pe fondul unui incident violent care a dus la moartea unui bărbat.

De la ce a plecat totul

În centrul orașului, oamenii au aprins lumânări și au organizat un marș de comemorare pentru Giacomo Bongiorni, în vârstă de 47 de ani. Mobilizarea a crescut rapid, ajungând la aproximativ 10.000 de participanți, în contextul în care cazul a fost perceput ca un șoc colectiv. Situația a fost alimentată de faptul că victima ar fi fost implicată într-un conflict spontan, transformat ulterior într-o tragedie.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, totul ar fi pornit în momentul în care Giacomo Bongiorni a încercat să intervină pentru a opri un grup de tineri care ar fi provocat pagube unui local. Situația a escaladat rapid, iar conflictul s-a transformat într-o agresiune fizică gravă.

Bărbatul a fost lovit în mod repetat și a murit ulterior, iar tragedia s-a produs chiar sub privirile fiului său în vârstă de 11 ani. Grupul implicat, format din mai mulți tineri români,  era deja cunoscut în zonă pentru comportamente agresive și episoade de tulburare a ordinii publice în timpul nopții.

Cazul cu tinerii români a devenit rapid subiect în presa italiană și a alimentat reacții puternice la nivel local.

„M-a sunat mama și mi-a spus că, din păcate, Giacomo e mort. L-au omorât în bătaie”, a declarat Matteo Bruzzi, rudă a victimei, potrivit Ansa.it.

Conflicte între localnici și comunitatea românească

Moartea bărbatului a generat tensiuni vizibile între o parte a populației locale și comunitatea românească din zonă. În spațiul public, dar și online, au apărut reacții dure, iar unii rezidenți români spun că au început să resimtă ostilitate crescută.

Situația este descrisă de unii reprezentanți locali ca fiind fragilă, cu riscul de escaladare dacă discursul public continuă pe aceeași linie, potrivit Agtw.it.

„Am simțit frica, preocupările, de duminică seara. Tuturor românilor, că sunt în contact permanent. Am cunoscut acest climat de neîncredere, în urmă cu aproape 25 de ani. În acest moment suntem un pic disperați. Suntem un pic...îndurerați de faptul că...cu siguranță, se vor face pași înapoi”, a declarat Robert Deleanu, consilier local din Massa.

Ancheta și evoluția cazului

În urma incidentului, trei tineri români au fost arestați, iar unul dintre ei este minor, conform autorităților italiene. Ancheta este în desfășurare, iar procurorii verifică și posibila implicare a altor minori, detaliile fiind deocamdată confidențiale.

Cazul rămâne deschis, iar în paralel continuă discuțiile sociale generate de Proteste masive în Italia, de incidentul de omorât în bătaie de mai mulți tineri români, precum și de Conflicte între localnici și comunitatea românească, care domină în acest moment spațiul public din Massa.

