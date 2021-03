Proteste anti-restricții. Narcisa Iorga, despre ce va urma în stradă: Țineți-vă bine!

La manifestările anti-restricții participă foarte mulți tineri. Acest lucru este extrem de important. De ce? A explicat Narcisa Iorga.

”Ce nu inteleg cei care minimalizeaza manifestatiile de strada e ca protestatarii sunt foarte tineri. Sunt poate la primul miting la care participa si stiti ceva? Nu au nimic altceva de facut. Nu au de mers la scoala, nu se pot intalni sa se distreze, n-au voie la terase, nici pe stadioane, nici in sali de sport. Refuleaza in strada. Si mai stiti ceva? Aici se distreaza, deci nu se vor opri curand. In rest, sigur, unii incearca sa confiste protestele, altii incearca sa le discrediteze. Problema e ca astora mici nu le pasa de parerea altora despre ei. Asa ca, tineti-va bine! Va dura”, este de părere Narcisa Iorga.

Marți a fost o nouă zi în care au avut loc proteste față de restricțiile impuse în pandemie. Încă de duminică oamenii au ieșit în stradă pentru a-și manifesta revolta față de noile reguli ale autorităților.