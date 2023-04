Propunere indecentă a lui Dalai Lama față de un minor, surprinsă în public. Liderul spiritual regretă gestul /video

Biroul de presă al liderului spiritual a transmis că acesta își cere scuze față de copil și de familia acestuia „pentru durerea provocată de cuvintele sale”, scrie BBC.

Videoclipul îl arată pe Dalai Lama sărutând copilul pe buze.

This sick, disturbing video of the Dalai Lama making a child suck his tongue emerged months ago, but it has only just now made waves on social media—prompting the “holy” man to issue an apology. Why wasn’t it a problem for him before it went viral?



