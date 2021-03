Proiect pentru sporirea siguranţei rutiere pe autostrăzile A2 şi A4

CNAIR a elaborat și depus in data de 26.02.2021 Cererea de Finantare pentru proiectul 'Implementarea unui ansamblu de masuri pentru sporirea nivelului de siguranta rutiera pe infrastructura rutiera Autostrada A2 si Autostrada A4' in vederea obtinerii de finantare nerambursabila alocata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este: cresterea gradului de siguranta rutiera si, implicit, scaderea numarului accidentelor rutiere, in conformitate cu obiectivul impus de Uniunea Europeana de scadere a numarului accidentelor rutiere cu pana la 50% pana in anul 2020 precum si indeplinirea obiectivului impus in Strategia Nationala de Siguranta Rutiera pentru perioada 2016 - 2020.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

1. achizitia de Utilaje pentru protejarea lucratorilor care efectueaza interventii de urgenta la infrastructura autostrazii, tip "Atenuator montat pe camion TMA" (5 bucati);

2. achizitia de Sisteme cu mesaje variabile (VMS) mobile pentru furnizare informatii/avertizari in perioadele de varf de trafic, in special in sezonul estival/ semnalizarea locului unui accident (5 bucati);

3. achizitionare si asamblare specializata gard de protectie pe Autostrada A2 km 9+500 - km 64+000 (97 590 ml);

4. achizitionare si asamblare specializata gard de protectie pe Autostrada A2 km 64+000 - km 143+990 (157 097 ml);

5. realizarea de instalatii de iluminat public, conectate la reteaua electrica, pe podurile existente pe A2 (km 15+500 - km 49+500) peste Raul Colentina, Valea Tanganu, Valea Pasarea, Valea Mostistea si Raul Benga, precum si instalatii de iluminat cu sursa electrica de alimentare individuala, prin panouri solare, pe podurile peste raul Sulimanu si Paraul Profira;

6. achizitie indicatoare si marcaje rutiere pentru autostrazile A2 si A4;

7. achizitionare parapet de beton tip NEW JERSEY si parapete metalic pentru poduri pe Autostrada A2;

8. amenajari suplimentare de/in spatii de servicii si elemente de peisagistica.

Valoarea totală a proiectului este de 201.228.599,92 lei și va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala- 128.759.875,92 lei,15% contributia proprie- 22.722.331,05 lei.

Durata proiectului: 31 luni.