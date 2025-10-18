Progres important pe autostrada Moldovei. S-a anunțat data de la care se va circula între București și Focșani, doar pe autostradă

Lotul 3, care leagă localitatea Pietroasele de municipiul Buzău, a ajuns la un stadiu fizic de execuție de 85%, potrivit unei actualizări făcute de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. Dacă ritmul de lucru se menține, tronsonul ar putea fi dat în trafic chiar la sfârșitul lunii noiembrie, ceea ce ar permite circulația neîntreruptă, în regim de autostradă, de la București până la Focșani.

„Ritm de lucru bun pe șantierul lotului 3 (Pietroasele - Municipiul Buzău) al autostrăzii Ploieşti - Buzău. Asocierea de constructori turci Nurol - Makyol este mobilizată în șantier cu 360 de muncitori și 239 de utilaje. Progresul fizic pe acest lot de autostradă este de 85%. În acest ritm de lucru, estimez că la sfârșitul lunii noiembrie vom da în trafic și cei 13,9 km ai acestui lot, astfel încât să putem circula neîntrerupt în regim de autostradă de la București la Focșani”, a transmis Cristian Pistol într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Tronsonul Pietroasele - Buzău, un segment cheie al autostrăzii A7

Lotul 3, cu o lungime totală de 13,9 kilometri, reprezintă ultima porțiune de pe tronsonul Ploiești - Buzău care mai trebuie finalizată înainte ca circulația pe întreaga secțiune să fie deschisă publicului. Contractul are o valoare de 1,093 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), program prin care România primește fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii critice.

Pe acest segment sunt incluse șase poduri, două noduri rutiere și un pasaj superior peste calea ferată, elemente esențiale pentru asigurarea unui flux rutier sigur și fluent. Lucrările sunt realizate de asocierea de constructori turci Nurol - Makyol, cunoscută pentru implicarea și în alte proiecte majore de infrastructură din România.

Proiectanții au prevăzut o viteză de proiectare de 140 km/h, la fel ca pe restul tronsonului Ploiești - Buzău, ceea ce va permite o legătură rapidă între sudul țării și Moldova.

O autostradă construită în trei loturi majore

Întregul proiect al autostrăzii Ploiești - Buzău este împărțit în trei loturi, toate finanțate prin PNRR:

Lotul 1: Dumbrava - Mizil (21 km) – are o valoare de 1,468 miliarde de lei, fără TVA. Traseul include 15 pasaje, două noduri rutiere și un Centru de Întreținere și Coordonare (CIC).

Lotul 2: Mizil - Pietroasele (28,35 km) – investiție de peste 1,24 miliarde de lei, fără TVA. Include 20 de pasaje, două noduri rutiere și un spațiu de servicii. Acest tronson a fost dat în circulație pe 17 noiembrie , devenind primul lot complet funcțional din cadrul proiectului.

Lotul 3: Pietroasele - Municipiul Buzău (13,9 km) – valoare de 1,093 miliarde de lei, fără TVA, și este cel aflat acum la 85% progres fizic.

Odată cu deschiderea acestui ultim segment, România va avea 200 de kilometri de autostradă continuă între București și Focșani