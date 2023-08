"Rabla este un program extrem de interesant pentru persoanele fizice, este cel mai vechi program pe care îl derulează AFM, dacă nu mă înşel are undeva la 19 ani vechime - prima ediţie a programului Rabla Clasic. Între timp, a apărut şi Rabla Plus care ușor-ușor l-a depăşit pe Rabla Clasic. Lumea doreşte un transport verde, eco şi cu costuri mult mai mici.

Anul acesta, am avut buget 560 de milioane de lei pentru Rabla Clasic şi 780 de milioane de lei pentru Rabla Plus, pentru maşinile electrice. Bugetul pentru maşinile electrice va creşte an de an, vom diminua procentual bugetul pentru Rabla Clasic şi vom adăuga la Rabla Plus astfel încât să urmărim şi noi tendinţa oamenilor de a achiziţiona mai mult maşini electrice decât clasice şi de a reduce emisiile de CO2.

Urmează de la 1 septembrie a doua sesiune din acest an pentru Rabla Clasic şi Rabla Plus. Din totalul bugetului, acum, la 1 septembrie, vom aloca 234 de milioane de lei pentru Rabla Plus şi 168 de milioane de lei pentru Rabla Clasic. La 1 septembrie va porni programul, trebuie să aibă documentele necesare", a explicat Laurenți Neculaescu, la DCNews TV.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News