„Profesore, dacă ești plătit pentru 8 ore, stai 8 ore la școală!” Strigătul dascălilor după declarațiile ministrului David: „Am obosit. E devreme, știu, dar am obosit”

Profesoara Marina Ștefania Manea a reacționat public, într-un mesaj care a devenit viral în comunitățile educaționale: „Recunosc că începe să fie greu să ții pasul cu fiecare idee despre mai binele educației. Am obosit. Și am început să tac mai des”.

Aceasta atrage atenția asupra faptului că profesorii sunt tot mai izolați și tot mai des considerați vinovați, într-un context în care lipsesc spațiile adecvate, consumabilele sunt raționalizate, iar respectul pentru profesie a scăzut dramatic. Ea avertizează că o astfel de decizie, implementată fără sprijin logistic real, va duce la exodul cadrelor didactice valoroase, și la adâncirea problemelor din sistem.

„Recunosc că începe să fie greu să ții pasul cu fiecare zi, cu fiecare idee expusă despre mai binele educației în spațiul public. Eu am obosit. E devreme, știu, dar am obosit. Și am început să tac mai des. O sa vă spun, totuși, câte ceva despre norma didactică și despre războiul profesori - societate - factorul politic.

1. Nu le va mai lua nimeni apărarea profesorilor. Nimeni în fața politicului. Toată lumea muncește 8 ore pe zi. Cei mai mulți salariați din mediul privat sau de stat petrec 8 ore pe zi, fizic, la locul de muncă. Foarte mulți, mai ales din mediul privat, petrec alte multe ore peste programul de lucru. Au targeturi de îndeplinit, presiunea muncii este adesea insuportabilă. Banii sunt de foarte multe ori aceiași. Pe politicieni nu îi interesează argumentul lipsei de spatii din școli, a consumabilelor cu porția. Ei știu că educația din România nu mai livrează rezultate pe cât s-a investit în salarii. Nu mai există respect pentru această categorie profesională. De nicăieri.

Privatul se plânge de concurența neloială a statului: salarii mari, muncă necontrolată, statul se plânge de birocrația în exces care afectează calitatea procesului de învățământ. Fiecare are dreptatea proprie. De aceea niciun politician nu va mai putea rezolva toate aceste nemulțumiri. Este imposibil. Acum a venit rândul sistemului de stat să suporte subțierea, în toate formele ei, așa cum sistemul privat o suportă de niste ani buni și continuă să o facă. Nici pe ei nu i-a întrebat nimeni cum, când, în ce fel, cu ce resurse. A fost la fel de dureros, de nedrept și pentru angajații aceia și pentru antreprenorii aceia.

2. Profesorii vor sta 8 ore pe zi în școală. Nu se vor identifica peste noapte soluții pentru spații, nu se vor oferi din partea administrațiilor locale resursele imediat. Se vor cârpi rezolvări, așa cum de zeci de ani se cârpesc clădiri, se oferă cu țâraita resurse. Fenomenul meditațiilor private nu se va diminua, poate doar se va concentra, profesorii vor munci și mai mult decât o fac pentru a trăi decent, nu în lux. Ce se va schimba? Vor părăsi sistemul și mai mulți oameni, oameni buni, dedicați, pentru că această meserie, bine făcută, poartă cu ea în casele profesorilor, în sufletele lor, alte povesti de viață, de creștere, mii de întrebări, de frământări, de încercări, eșecuri și mii de ridicări din neputințe. Iar oamenii, chiar și profesorii, au o singură viață de trăit... Nimeni nu mai are răbdare cu nimeni, toți uităm în cele din urmă copiii...”, a scris profesoara Marina Ștefania Manea.

Daniel David a ridicat din nou problema celor opt ore de prezență a cadrelor didactice în școli, bineînțeles după ce statutul profesorilor va fi schimbat și după ce cadrele didactice vor fi plătite cum se cuvine.

„Statutul profesorului, inclusiv prin salariu, trebuie schimbat, dar asta vine cu responsabilități noi. Asta înseamnă că vreau să stea mai mult în școală. Dacă ești plătit pentru 8 ore, stai 8 ore în școală, nu doar orele în care trebuie să predai. Dacă stai în școală, poți să creezi medii educaționale și interacțiunea cu copiii. Aș vrea să se pregătească, sigur, unde sunt spații, în școală sau în bibliotecă, nu acasă”, a punctat Daniel David.

