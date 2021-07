Prof Univ Dr Vlad Ciurea recomandă să mergem ”în micul paradis” al României. AUR pentru sănătate!

Este vorba despre grădina de lavandă din Țipărești, Prahova.

”Am acceptat invitația unor buni prieteni de a vizita grădina de lavandă din Țipărești, Prahova. Nu regret! Este un mic paradis, pe care vi-l recomand! Lavanda, pe lângă parfumul deosebit, se știe că are numeroase proprietăți. Am auzit deseori despre uleiul de lavandă, care are foarte multe și bune întrebuințări: s-a dovedit a fi eficient în buna funcționare a sistemului nervos. Este indicat în stările negative, asigurând o stare de bine, exact ce avem nevoie cu toții! Și o spun din nou: avem numeroase locuri unde putem să ne relaxăm, să ne bucurăm ochii, creierul, sufletul... România e o țară minunată!Sănătate!”, a fost mesajul transmis de Prof Univ Dr Vlad Ciurea.

Grădina de lavandă din Țipărești din Prahova

Pasiunea pentru lavandă a încolțit firesc, a crescut liberă și s-a transformat într-o grădină întinsă, de un deopotrivă rece și cald violet, menită să încânte, să relaxeze, să bucure și să răsfețe.

A început în joacă, într-o grădină de țară, unde soiuri felurite de lavandă s-au întâlnit special să ne ofere nouă pură desfătare. Am hotărât, atunci, că jocul acesta încântător de miresme și culori merită un loc mai generos, mai deschis, care să primească și să ne dăruiască frumusețea aceasta în experiențe și miresme violet.

Așa a ajuns să înflorească, devenind o mică fermă de familie, Grădina de Lavandă, în locația actuală – un loc ce te duce cu gândul la „Cronicile din Narnia”, accesibil abia după ce traversezi o pădure ce pare mai degrabă un pasaj de un verde des, ca mai apoi să se dezvăluie, splendid, un peisaj deluros, ce găzduirește tărâmul violet.

Grădina violet înseamnă culoare, miresme, buchetele proaspat culese care îți răsfață simțurile, zumzet de albine și gustul bun al mierii delicate cu lavandă.

La sfârșit de iunie însorit sau poate la sfârșit de septembrie bine copt, ești invitat să savurezi cu proprii ochi experiența unei simfonii a simțurilor, în tonuri de violet.

