€ 5.0889
|
$ 4.3980
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.3980
 
DCNews Stiri Producția și vânzarea de carne cultivată în laborator, interzisă în Ungaria
Data publicării: 16:00 19 Noi 2025

Producția și vânzarea de carne cultivată în laborator, interzisă în Ungaria
Autor: Alexandra Firescu

Carnea artificiala interzisa in ungaria Carnea artificială, interzisă în Ungaria/ Freepik
 

Parlamentul Ungariei a aprobat astăzi interdicția pentru producția și vânzarea de carne cultivată în laborator.

Carnea cultivată în laborator, interzisă de Guvernul Orban

Legea a fost promovată de Guvernul lui Viktor Orban, care a susţinut că carnea cultivată în laborator sau sintetică "ridică o serie de întrebări şi îngrijorări" şi că "se presupune că este nesigur" consumul acesteia.

Mai mult, Ministerul Agriculturii, care a înaintat propunerea, a declarat că amprenta ecologică este mare, că are un impact negativ semnificativ asupra mediului şi că contribuie la creşterea inegalităţilor sociale.

Interdicţia, care va intra în vigoare în următoarele zile, odată ce noua lege va fi semnată de preşedinte, se va aplica tuturor produselor dezvoltate din celule şi ţesuturi animale în condiţii artificiale, dar nu şi produselor vegane care înlocuiesc carnea şi sunt fabricate din ingrediente pe bază de plante. 

În plus, utilizările medicinale şi pentru sănătatea animalelor ale cărnii cultivate sunt exceptate de la interdicţie.

Parlamentul italian a interzis primul carnea în laborator

Vânzarea de carne de cultură nu este încă autorizată în Uniunea Europeană (UE), deşi în iulie anul acesta mai multe companii franceze au dat undă verde producţiei sale, aşa cum subliniază site-ul de investigaţii Atlatszo.

În noiembrie 2023, parlamentul italian a devenit primul din Uniunea Europeană (UE) care a interzis producţia şi comercializarea cărnii cultivate în laborator, derivate din celule stem şi a subproduselor acestora, relatează Telex. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

carne laborator
ungaria
viktor orban
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Zi de doliu național pentru Ilie Ilașcu. Maia Sandu zice că a fost un „simbol al moldovenilor“, deși el a luptat pentru România Mare
Publicat acum 4 minute
Importuri frauduloase de băuturi carbogazoase: Vama Română a descoperit datorii de 4,1 milioane lei
Publicat acum 17 minute
Zelenski, presat să-și demită principalul consilier în urma scandalului de corupție uriaș din Ucraina
Publicat acum 31 minute
Peste 2.800 de elevi români din Ucraina vor primi burse printr-un program al DRP
Publicat acum 32 minute
Producția și vânzarea de carne cultivată în laborator, interzisă în Ungaria
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 17 Noi 2025
Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate
Publicat pe 17 Noi 2025
Celebrele gemene Kessler au murit în același timp: „Împreună până în ultima clipă”
Publicat acum 7 ore si 47 minute
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat acum 23 ore si 11 minute
Ludovic Orban rupe tăcerea după despărțirea de Nicușor Dan
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close