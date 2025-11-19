Producția și vânzarea de carne cultivată în laborator, interzisă în Ungaria

Carnea cultivată în laborator, interzisă de Guvernul Orban

Legea a fost promovată de Guvernul lui Viktor Orban, care a susţinut că carnea cultivată în laborator sau sintetică "ridică o serie de întrebări şi îngrijorări" şi că "se presupune că este nesigur" consumul acesteia.

Mai mult, Ministerul Agriculturii, care a înaintat propunerea, a declarat că amprenta ecologică este mare, că are un impact negativ semnificativ asupra mediului şi că contribuie la creşterea inegalităţilor sociale.

Interdicţia, care va intra în vigoare în următoarele zile, odată ce noua lege va fi semnată de preşedinte, se va aplica tuturor produselor dezvoltate din celule şi ţesuturi animale în condiţii artificiale, dar nu şi produselor vegane care înlocuiesc carnea şi sunt fabricate din ingrediente pe bază de plante.

În plus, utilizările medicinale şi pentru sănătatea animalelor ale cărnii cultivate sunt exceptate de la interdicţie.

Parlamentul italian a interzis primul carnea în laborator

Vânzarea de carne de cultură nu este încă autorizată în Uniunea Europeană (UE), deşi în iulie anul acesta mai multe companii franceze au dat undă verde producţiei sale, aşa cum subliniază site-ul de investigaţii Atlatszo.

În noiembrie 2023, parlamentul italian a devenit primul din Uniunea Europeană (UE) care a interzis producţia şi comercializarea cărnii cultivate în laborator, derivate din celule stem şi a subproduselor acestora, relatează Telex.