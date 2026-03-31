Procesul prinţului Harry împotriva Daily Mail s-a încheiat, dar judecătorul care este aşteptat să pronunţe verdictul la Înalta Curte din Londra, a declarat marţi că va dura ceva timp până să-şi poată pronunţa decizia, transmite Agerpres, citând Reuters.

Ducele de Sussex, în vârstă de 41 de ani, şi alţi şase reclamanţi, printre care și cântăreţul Elton John au dat în judecată trustul Associated Newspapers, care deţine Daily Mail, pentru presupuse activităţi ilegale pe scară largă, de la piratarea mesajelor de mesagerie vocală, blocarea liniilor fixe şi obţinerea de informaţii private prin înşelăciune pe parcursul a mai mult de două decenii de la începutul anilor 1990.

Associated Newspapers a respins aceste acuzaţii pe care le-a caracterizat drept "defăimări absurde".

Audierile reclamanților din procesul Prinţului Harry împotriva Daily Mail a durat aproape 10 săptămâni

Pe parcursul a aproape 10 săptămâni, judecătorul Matthew Nicklin a ascultat mărturii de la reclamanţi, precum şi de la numeroşi jurnalişti actuali şi foşti de la Associated.

David Sherborne, avocatul lui Harry şi al celorlalţi reclamanţi, a spus că există o practică prin care jurnaliştii acestui trust foloseau detectivi privaţi pentru a desfăşura activităţi ilegale în numele lor.

"Orice constatare a unei activităţi ilegale este un dezastru", a spus Sherborne în observaţiile sale finale.

Ce spune avocatul Daily Mail

Avocatul trustului, Antony White, a susţinut că nu existau dovezi care să susţină acuzaţiile, martorii reclamanţilor nu erau de încredere, iar cazul împotriva ziarelor nu are susţinere, făcând parte dintr-o conspiraţie a unor persoane cu ranchiună faţă de presă.

"Sarcina rămasă este, desigur, acum a mea. Judecata va dura ceva timp. După o scurtă pauză de Paşte (...) voi lucra efectiv la caz şi la hotărâre cu normă întreagă", a spus judecătorul Nicklin la sfârşitul procesului.