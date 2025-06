Prințul William lasă în urmă „furia” față de Harry: De ce nu mai vrea să se gândească la fratele său

Nu mai e un secret că relația dintre Prințul William și Prințul Harry rămâne rece. Cei doi frați, odinioară de nedespărțit, s-au îndepărtat după ce Harry și Meghan au decis să renunțe la viața din Regatul Unit și la îndatoririle regale, alegând un nou început peste ocean. Declarațiile publice făcute de cuplu despre experiențele lor din interiorul monarhiei – și acuzațiile lansate la adresa altor membri ai Familiei Regale și a angajaților – au adâncit distanța dintre frați.

Prințul William, cunoscut pentru discreția sa, împlinește 43 de ani, lăsând în urmă un an pe care l-a descris drept „brutal” și „printre cele mai grele” din viața sa. Cu tatăl său, Regele Charles, și soția sa, Prințesa Kate, ambii sub tratament pentru cancer, William a fost nevoit să mențină un echilibru delicat: să-și sprijine familia în privat, în timp ce continua să-și îndeplinească atribuțiile regale sub presiunea imensă care vine odată cu apartenența la Casa Windsor, scrie Mirror.

"William era foarte afectat, dar acum nu-l mai atinge deloc"

O sursă a declarat pentru Sunday Times că, odată cu această aniversare, William nu lasă în urmă doar provocările ultimului an, ci și-a învățat și lecția iertării – renunțând la „furia” față de fratele său mai mic. După lansarea explozivului volum de memorii - Spare, în care Harry l-a acuzat pe William că l-ar fi agresat fizic în 2019, în Palatul Kensington, apropiații au spus că William „clocotea” de furie.

Astăzi, la peste doi ani de la publicarea cărții, lucrurile s-au schimbat radical, spune un prieten apropiat.



„Ce m-a uimit cel mai mult în ultima vreme este că pur și simplu nu mai vorbește deloc despre asta. Pe vremuri, conflictele familiale îi ocupau foarte mult mintea. Era o relație apropiată și William era foarte afectat, dar acum nu-l mai atinge deloc. Este o schimbare. E trist, dar e un loc mult mai sănătos în care se află”, a spus acesta.

Dorința neașteptată a lui Harry și Meghan

De partea cealaltă, Harry a făcut recent un apel public pentru împăcare, recunoscând că tatăl său, Regele Charles, „nu vrea să-i vorbească”, pe fondul disputei legate de retragerea protecției sale din Regatul Unit.

Ducele de Sussex a declarat într-un interviu pentru BBC că nu știe „cât timp mai are tatăl” său și că este conștient că „unii membri ai familiei nu mă vor ierta niciodată pentru cartea scrisă. De fapt, nu mă vor ierta pentru multe lucruri”.

Mai mult, potrivit Sunday Times, dorința exprimată recent de Meghan și Harry ca cei doi copii ai lor – Prințul Archie (6 ani) și Prințesa Lilibet (4 ani) – să poarte titlul regal de „Alteță Regală” (HRH) este privită cu confuzie în cercurile regale. Cei doi susțin că astfel copiii lor vor putea alege în viitor să devină membri activi ai Familiei Regale, însă, potrivit surselor, „sub viitoarea domnie, e puțin probabil ca Archie și Lilibet să aibă roluri oficiale în monarhie”.

