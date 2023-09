Prețurile la alimente cresc. Adrian Negrescu: Nu poți să forțezi din pix o scădere a prețurilor

„Prețurile din magazine cresc, nu scad așa cum ne spune Consiliul Concurenței. Datele de la INS de astăzi tind să confirme practic acest lucru, că de fapt asistăm la scumpiri. Mă uitam, mărfurile alimentare se scumpesc cu 11,8% față de aceeași perioadă din anul trecut. Mărfurile nealimentare, atenție, mie mi se pare foarte interesant acest lucru, se scumpesc cu aproape 7%.

Deci prețurile cresc în România, în niciun caz nu scad. Cresc mai puțin decât creșteau anul trecut în aceeași perioadă.

Din păcate am ratat un moment foarte bun de a forța o scădere semnificativă a prețurilor iar perspectivele nu arată deloc bine. Ouăle și ele s-au scumpit cu 19,6% față de anul trecut, margarina 20% scumpire, cartofii scumpire cu 17,2% față de anul trecut.” a precizat în direct pentru B1 TV, Adrian Negrescu.

Nu este posibilă o reducere din pix

„Nu cred ca a fost îndeajuns această măsura a plafonării adaosului comercial iar faptul că Guvernul renunță la ea după 3 luni de zile încercând să forțeze practic o înțelegere cu hipermarketurile, denotă acest lucru.

Ce va însemna această înțelegere cu hipermarketurile, probabil vor transforma toate promoțiile pe care le vedem in hipermarket în momentul de față, mai ales la produsele alimentare de bază, le vor duce pe toate pe sub umbrela programului guvernamental, adică nu vom mai vedea promoție făcută de magazin, toate acestea probabil vor fi făcute sub ideea că programul guvernamental permite aceste reduceri de prețuri.

Era de așteptat acest lucru, nu poți să forțezi din pix o scădere a prețurilor în condițiile în care toate elementele care țin de consum, de importuri mai ales, pentru că noi importăm cam 80% din ceea ce punem pe masă în marele orașe. Nu poți să stabilești tu din pix prețurile din import” a mai spus consultantul economic.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News