Preşedintele Nicuşor Dan, mesaj de Ziua Armatei. "România este unde este azi pentru că nişte oameni s-au jertfit în războaie"

"Dragi militari,

Doamnelor și domnilor,

Sărbătorim azi Armata României, o instituție fără de care suveranitatea, independența, unitatea națională, integritatea nu ar fi protejate corespunzător. Pentru că România este unde este azi, pentru că niște oameni s-au jertfit în războaie pentru independență, pentru reîntregirea națională.

România este protejată azi pentru că are niște parteneri, și are acești parteneri pentru că, în perioada recentă, niște soldați ai Armatei României au luptat în teatre de operații. Cinstim azi pe cei care s-au jertfit pe câmpul de luptă, îi cinstim, de asemenea, pe veteranii de război.

Traversăm o perioadă complicată geopolitic și traversăm o perioadă în care constatăm că pacea nu este un dat. Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept să spui că vrei pace. Trebuie să fii responsabil ca să ai pace. Și asta înseamnă că trebuie să te pregătești. Ca să ai pace, trebuie să te pregătești ca să descurajezi războiul.

De aceea, modernizarea Armatei României este o prioritate a acestor momente și de aceea România investește în modernizarea Armatei României.

Și în anii precedenți, și în anii care vor veni, vom aloca suficiente fonduri pentru ca Armata să fie pregătită și vom fi suficient de inteligenți pentru ca aceste fonduri pe care le alocăm să meargă și în industria națională de apărare, să dezvolte această industrie și implicit să aducă locuri de muncă pentru economia națională.

Așa cum am spus, România este protejată azi pentru că avem niște parteneri, și avem niște parteneri pentru că, în toată această perioadă, am fost serioși în parteneriatele pe care le-am avut, inclusiv prin participarea militarilor români în teatrele de operații.

Este o regulă societate, tot timpul oamenii au dreptate. Prin faptul că, în toate sondajele de opinie, instituția Armatei este cea mai apreciată instituție din România, înseamnă că în interiorul Armatei găsim profesionalism și profesioniști.

Vă felicit deci pentru tot ce faceți, vă doresc sănătate, vă doresc succes în toate activitățile dumneavoastră viitoare, pentru că de aceste activități depind multe în societatea românească.

La mulți ani Armatei României! La mulți ani, România!", a declarat preşedintele Nicuşor Dan.