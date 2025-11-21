€ 5.0889
DCNews Stiri Internațional Președintele bolivian, Rodrigo Paz, desființează Ministerul Justiției
Data actualizării: 09:19 21 Noi 2025 | Data publicării: 09:19 21 Noi 2025

Președintele bolivian, Rodrigo Paz, desființează Ministerul Justiției
Autor: Crişan Andreescu

RODRIGO-PAZ Rodrigo Paz: S-a terminat cu ministerul persecuției, s-a terminat cu ministerul nedreptății...
 

Președintele bolivian Rodrigo Paz a desființat joi Ministerul Justiției, după ce inițial anunțase înlocuirea titularului acestuia, în centrul unui scandal după dezvăluirea unei condamnări penale pe care a ascuns-o, relatează AFP.

Într-o declarație făcută presei de la sediul guvernului, Paz și-a reiterat promisiunea din campanie de a desființa acest minister, argumentând că stânga, care a fost la putere timp de douăzeci de ani până la învestirea sa pe 8 noiembrie, l-a folosit, în opinia sa, pentru a persecuta opoziția.

'Astăzi, mă țin de cuvânt... s-a terminat cu ministerul persecuției, s-a terminat cu ministerul nedreptății, s-a terminat cu ministerul care a servit la vânzarea verdictelor', a declarat președintele de centru-dreapta.

Anunțul a venit la câteva ore după publicarea unui decret care anunța înlocuirea ministrului justiției Freddy Vidovic cu Jorge Franz Garcia.

 Miercuri seară, ministrul de interne Marco Antonio Oviedo a dezvăluit că Vidovic a fost condamnat la trei ani de închisoare în 2015 și, prin urmare, nu poate 'exercita funcții publice'.

Fostul ministru a fost condamnat pentru acte de corupție care au vizat să avantajeze un om de afaceri peruan, fost consilier al fostului președinte al țării Ollanta Humala. Autoritățile nu au precizat dacă acesta și-a ispășit pedeapsa.

Vidovic a preluat funcția a doua zi după învestirea lui Rodrigo Paz. Înainte de a fi numit ministru al justiției, el a fost avocatul personal al vicepreședintelui bolivian Edmand Lara.

Rodrigo Paz nu a specificat ce funcții va îndeplini Jorge Franz Garcia odată ce ministerul a fost desființat și nici dacă un alt ministru va prelua responsabilitățile ministrului justiției, însărcinat în special cu redactarea proiectelor de lege, asigurarea legăturii cu puterile legislativă, judiciară și electorală și, în anumite cazuri, asigurarea reprezentării juridice a guvernului. (Agerpres)

