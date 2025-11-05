€ 5.0851
Data publicării: 18:07 05 Noi 2025

Președinta Mexicului, abuzată pe stradă de un bărbat. Imaginile fac înconjurul Internetului / video
Autor: Ioan-Radu Gava

Claudia Sheinbaum Foto: Agerpres
 

Claudia Sheinbaum, președintele Mexicului, a fost abuzată indecent în plină stradă.

Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a fost hărţuită sexual marţi pe stradă în Ciudad de Mexico, potrivit unor înregistrări video care circulă în media şi pe reţelele de socializare, relatează AFP  și Agerpres.

Un bărbat i-a atins sânii şi a încercat să o sărute pe gât în timp ce ea îşi saluta susţinătorii în centrul capitalei.

Incidentul a avut loc în timp ce preşedinta se îndrepta spre un eveniment public lângă palatul prezidenţial, strângând mâini şi făcând fotografii, aşa cum se vede în videourile care circulă pe reţelele de socializare şi în presă.

În absenţa oricărui agent de securitate care să-l oprească, un bărbat s-a apropiat de Claudia Sheinbaum, i-a pus braţul în jurul umărului şi cu cealaltă mână i-a atins şoldul şi sânii, încercând în acelaşi timp să o sărute pe gât.

Abia în acel moment un membru al echipei de securitate prezidenţială, responsabilă cu protejarea preşedintei, a intervenit şi l-a îndepărtat pe individ.

Bărbatul părea să fie sub influenţa drogurilor sau a alcoolului.

Agresoul a fost predat procuraturii

În ciuda acestei agresiuni, Claudia Sheinbaum a rămas politicoasă cu bărbatul şi a fost de acord să facă o fotografie cu el.

Apoi l-a bătut pe umăr şi şi-a continuat drumul, aşa cum se poate vedea într-unul dintre videouri.

Ofiţerii de securitate au anunţat ulterior arestarea agresorului, identificat drept Uriel Rivera, care a fost predat procuraturii specializate în infracţiuni sexuale.

Câteva ore mai târziu, ministrul pentru Femei, Citlali Hernandez, a emis o declaraţie prin care a condamnat atacul.

"Condamnăm actul a cărui victimă a fost astăzi preşedinta noastră", a scris Citlali Hernandez pe X, unde a denunţat şi "viziunea sexistă" şi normalizarea, de către unii bărbaţi, a intruziunilor în spaţiul personal şi asupra corpurilor femeilor.

Hărţuirea suferită de Claudia Sheinbaum, al cărei guvern apără femeile împotriva discriminării şi violenţei, scoate în evidenţă o problemă latentă în Mexic.

Conform ONU, 70% dintre femeile mexicane cu vârsta peste 15 ani au experimentat o formă de violenţă cel puţin o dată în viaţă.

Mai mult, dacă sunt luate în considerare feminicidele şi omuciderile intenţionate, se constată în medie 10 crime asupra fetelor şi femeilor pe zi, potrivit ONU.

