Predoiu anunță progrese semnificative în lupta antidrog: Am multiplicat forțele, am alocat zeci de milioane de euro și vom continua

În plin sezon al vacanțelor și al festivalurilor cu participare uriașă a tinerilor din țară și din afara țării, ministrul Internelor, Cătălin Predoiu, intensifică lupta cu drogurile, prioritate a mandatului său la MAI, așa cum a anunțat încă de anul trecut.

"Eu am spus că lupta cu drogurile trebuie să fie principala prioritate. Dacă plecăm de aici pe jos până la Parlament, în orice direcție în București, în mai puțin de un kilometru dăm peste o școală, intrăm și vom găsi droguri. E inadmisibil. De acolo am plecat anul trecut. De asta am multiplicat forțele, am alocat zeci de milioane de euro pentru lupta antidrog și vom continua", a declarat Cătălin Predoiu într-un interviu acordat miercuri seară.

Acesta a afirmat că România este o țară de consum și de tranzit pentru droguri, fenomen mult mai puțin prezent decât în alte țări, dar care trebuie stăpânit pentru a nu ajunge în situația acelor state.

"E un aflux de droguri prin porturile vest-europene și prin rețele care operează acolo. O să vă dau doar două exemple. Anul trecut, într-o țară europeană prestigioasă, vest-europeană, au avut loc 600 de explozii asociate traficului de droguri, 600 într-o altă țară la fel de prestigioasă, europeană. Au avut loc 55 de crime în relație cu traficul de droguri. Nu vreau să zic că la noi e mai bine, dar trebuie să avem o vedere regională asupra fenomenului, să avem o situație și să înțelegem că până nu facem câțiva ani la rând aceste eforturi nu putem inversa un fenomen care s-a acumulat treptat în ultimii 10-15 ani și care a fost lăsat oarecum neobservat sau neabordat suficient de energic", a adăugat liberalul.

Acesta a precizat că structurile din subordinea sa a derulat sute de operaţiuni în ultimele 12 luni, în urma cărora zeci de grupuri de crimă organizată care fac trafic de droguri au fost destructurate şi există săptămânal capturi serioase de droguri de risc și mare risc.

Predoiu este convins că va duce o luptă care va lua ani de zile și tocmai de aceea cere efort conjugat al tuturor celor responsabili: "E o luptă de durată, care va dura ani de zile, în care Poliția Română s-a angajat. Vom continua, dar e nevoie de un efort larg, de voință politică, societală, de cooperare cu toată lumea. Dacă vrem să luăm în serios această problemă toți trebuie să luptăm împotriva acestei nenorociri."

Ministrul a vorbit despre bilanțul MAI prezentat în ședința operativă, în care s-au evaluat date statistice din primele 7 luni, inclusiv infracționalitate. Sunt 322.000 de infracțiuni produse de la începutul anului, din care sub 1% sunt crime brutale de genul triplei tragedii recente din București, fenomen în scădere, așadar. Din cele 322.000 de fapte penale, 32.000 au fost infracțiuni stradale, 20% descoperite în flagrant, infracțiunile de furt în scădere cu 5%, violență domestică 10,6 % din infracțiunile sesizate.

În legătură cu resursa umană din MAI, acesta recunoaște că “ne-am organizat si cu deficit de 35% personal, dar facem față, e o acțiune peste media europeană. Sunt mii de acțiuni și intervenții. 870.000 intervenții la 112, în urma cărora peste 4.000 de vieți au fost salvate, în intervențiile pe siguranță rutieră au fost peste 22.000 carnete retrase pentru consum alcool. De asemenea, am avut 4.000 de acțiuni la festivaluri și adunări, toate s-au desfășurat fără incidente.”

Predoiu, despre aderarea deplină la Schengen: Noi ne-am făcut treaba pe migrația ilegală, toată lumea recunoaște acest lucru

Ministrul PNL al Internelor: Săptămânal lucrăm pe dosarul Schengen. Este o partidă pe care o s-o câștigăm

Despre aderarea deplină la Schengen anul acesta, Cătălin Predoiu afirmă că „sunt șanse, pentru că am făcut un pas important anul trecut și acum suntem membru Schengen, e adevărat, nu cu toate frontierele, ori istoria Schengen arată că, odată intrat în spațiul Schengen cu una sau două dintre frontiere, niciodată un stat nu a fost amânat foarte mult. Nu e România singura țară, inclusiv Austria a intrat etapizat."

Acesta a explicat faptul că dosarul Schengen are două etaje foarte bine definite, un etaj tehnic, de care se ocupă Ministerului Afacerilor Interne, exclusiv combaterea migrației ilegale. Iar aici ministrul consider că România și-a făcut treaba și pe aceste eforturi am construit succesul de anul trecut.

România a scăzut migrația ilegală cu 79% pe sensul de intrare, 80% pe sensul de ieșire. Toată lumea recunoaște, Eurobarometru recunoaște că România este una dintre cele mai sigure țări din Europa în privința combaterii migrației ilegale, afirmă Predoiu.

"Cel de-al doilea etaj este partea politico-diplomatică, în care este în primul rând implicat Ministerul Afacerilor Interne, prin contactele pe care le are, dar sunt implicate și alte instituții, Ministerul de Externe, guvernele prin șefii de guverne”, a precizat ministrul PNL.

Acesta amintește că decizia va fi una politică, în care va conta foarte mult poziția unor guverne la nivel de ministere și că va fi foarte important să ne mișcăm repede pe toate palierele pentru a fructifica munca pe care MAI o face săptămânal, în dialog permanent cu ministerele din Europa, inclusiv Austria: "Trebuie să jucăm foarte atent, foarte rapid și pe toate fronturile."

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News