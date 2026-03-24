Prăbușire pentru Dacia în Europa. Vânzările efectiv s-au dus în cap în februarie
Data publicării: 10:09 24 Mar 2026

Autor: Iulia Horovei

Dacia adrian negrescu Mașină Dacia Duster. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Vânzările de autoturisme Dacia în Europa au înregistrat în luna februarie un declin anual de 23,4%, iar cota de piaţă a producătorului de automobile s-a redus la 3,7%, de la 4,9%, arată datele publicate marţi de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Datele statistice sunt valabile pentru statele din Uniunea Europeană, Marea Britanie şi ţările din Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia.

Scădere semnificativă pentru Dacia în Europa

Un număr de 36.445 autoturisme Dacia au fost înmatriculate în februarie în Europa, comparativ cu 47.550 unităţi în perioada similară din 2025.

Creșteri înregistrate de unele companii

Marii producători auto au raportat evoluţii mixte ale vânzărilor în februarie: creşteri la grupul Volkswagen (2,2%) şi la grupul Stellantis (9,5%) şi scăderi la grupul Renault (14,3%) şi la Ford (19,9%).

Pe segmentul vehiculelor electrice (EV), înmatriculările Tesla au crescut în februarie cu 11,8% după 13 luni de declin, arată datele ACEA. Rivalul chinez BYD a raportat un avans de 162,3% al vânzărilor în Europa.

În primele două luni din acest an, vânzările de autoturisme Dacia în Europa au scăzut în ritm anual cu 29,3%, iar cota de piaţă a producătorului de automobile s-a redus la 3,5%, de la 4,9%.

Un număr de 68.252 autoturisme Dacia au fost înmatriculate în primele două luni din acest an în Europa, comparativ cu 96.503 în perioada similară din 2025.

Marii producători auto au raportat evoluţii mixte ale vânzărilor în perioada ianuarie - februarie 2026: creşteri la grupul Stellantis (8,2%) şi scăderi la grupul Renault (14,7%), la grupul Volkswagen (1,1%) şi la Ford (20,3%).

Tesla a raportat un avans de 0,9%, iar BYD de 162,7%, notează Agerpres.

