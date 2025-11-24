€ 5.0871
Povestea „Nașei AI": Muncea ca spălătoreasă, iar acum conduce o companie de un miliard de dolari
Data actualizării: 18:55 24 Noi 2025 | Data publicării: 18:31 24 Noi 2025

Povestea „Nașei AI”: Muncea ca spălătoreasă, iar acum conduce o companie de un miliard de dolari
Autor: Doinița Manic

Fei-Fei Li, supranumită „Nașa AI” Fei-Fei Li, femeia care înainte muncea ca spălătoreasă, iar acum e supranumită „Nașa AI”
 

Fei-Fei Li, supranumită „Nașa AI”, are o poveste impresionantă. În trecut muncea ca spălătoreasă, iar astăzi este miliardară.

Fei-Fei Li, considerată una dintre cele mai influente cercetătoare din domeniul Inteligenței Artificiale și numită adesea „Nașa AI”, este astăzi cofondatoarea World Labs — un startup care, la doar un an de la lansare, a ajuns să valoreze peste 1 miliard de dolari.

Drumul ei spre succes a început însă cu mult înainte și în cu totul alte condiții. La 15 ani, Li a emigrat din China în Statele Unite ale Americii, unde familia ei încerca cu greu să-și găsească un rost. Părinții lucrau ca simpli casieri, iar ea muncea la început în restaurante pentru a ajuta la plata facturilor. În cele din urmă, au reușit să deschidă o mică afacere - o spălătorie chimică în Parsippany, New Jersey — business pe care Fei-Fei Li l-a administrat ani la rând.

„Nu o duceam deloc bine. Lucram toți ce apucam, iar spălătoria a fost soluția noastră de supraviețuire”, a povestit ea într-un interviu pentru Bloomberg.

De la „CEO-ul” familiei, la „Nașa AI”

În glumă, femeia în vârstă de 49 de ani acum, spune că pe atunci era „CEO-ul” familiei: ea răspundea la telefoane, se ocupa de clienți, de facturi, de inspecții — de tot. A condus afacerea timp de șapte ani, inclusiv în perioada în care își urma studiile la Princeton și, apoi, doctoratul la Caltech, pe care le-a combinat cu administrarea spălătoriei de la distanță.

„Ca om de știință trebuie să fii rezilient, iar experiența mea de imigrant m-a învățat exact asta: să nu renunț”, a mai spus „Nașa AI”.

Astăzi, Fei-Fei Li construiește următoarea generație de modele de Inteligență Artificială, așa-numitele world models — sisteme care vor putea percepe și înțelege lumea în mod similar ființelor umane. Mulți experți cred că această direcție va defini viitorul AI, scrie Bussines Insider.

„Am fost mereu un copil curios, iar știința a devenit locul în care curiozitatea mea a prins rădăcini”, a mai spus aceasta.

Viitorul AI

"Inteligența Artificială nu este o noutate pentru mine. Lucrez în acest domeniu de 25 de ani. Am trăit-o și am respirat-o în fiecare zi de la începutul carierei mele. Totuși, acest moment este încă descurajant și aproape suprarealist pentru mine, prin impactul său masiv și profund. Fac parte din grupul de oameni de știință care au realizat acest lucru și nu mă așteptam să fie atât de masiv. (...) Viața, munca, bunăstarea, viitorul fiecăruia vor fi cumva atinse de IA", a mai declarat Fei-Fei Li în cadrul interviului.

Astfel, femeia care cândva făcea programările clienților la spălătoria familiei a ajuns astăzi să conducă o companie de peste un miliard de dolari și să influențeze viitorul tehnologiei la nivel global.

AI
inteligenta artificiala
Nasa AI
