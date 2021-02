Porcii se pot juca jocuri video. Ce pot face cu râtul i-a surprins pe cercetărori

Oamenii de ştiinţă au descoperit că porcii pot să joace jocuri video cu ajutorul râturilor, după ce au supus unor teste patru astfel de animale care au continuat să avanseze în joc deşi dispozitivul care le oferea recompense s-a defectat, relatează BBC şi UPI, scrie Agerpres.



Patru porci - Hamlet, Omelette, Ebony şi Ivory - au fost dresaţi să folosească joystick-ul unui joc în stil arcade pentru a controla un cursor.



Faptul că porcii au înţeles legătura dintre joystick şi joc "este o realizare deloc insignifiantă", au afirmat cercetătorii de la Purdue University.

Porcii au continuat să se joace





În plus, porcii au continuat să se joace chiar şi după ce distribuitorul de recompense s-a defectat - aparent pentru contactul social.



De obicei, porcii primeau o recompensă sub formă de hrană pentru "câştigarea" nivelului din joc. Însă, în timpul testelor aparatul s-a defectat, iar ei au continuat să avanseze în joc, încurajaţi verbal de cercetători.



"Acest tip de studiu este important deoarece, ca în cazul oricărei fiinţe simţitoare, modul în care interacţionăm cu porcii şi ceea ce le facem are impact şi contează pentru ei", a declarat autoarea principală a studiului, doctor Candace Croney de la Facultatea de Medicină Veterinară a universităţii citate, într-un comunicat.



Faptul că porcii sunt capabili să joace jocuri video - având în vedere că sunt animale cu vedere limitată, fără mâini sau degete - a fost "remarcabil", a precizat echipa de cercetători.

Nu le-a fost însă uşor

Dintre cei doi porci de Yorkshire, Hamlet s-a descurcat mai bine la joc decât Omelette, însă ambii au întâmpinat dificultăţi când jocul a devenit mai greu - atingând ţinta în mai puţin de jumătate din timp.



Ceilalţi doi porci de Panepinto, o rasă de dimensiuni mai mici, un avut un decalaj mai mare în ceea ce priveşte abilităţile în joc - în timp ce Ivory a reuşit să atingă ţinta în proporţie de 76%, Ebony a avut un succes de doar 34%.



Chiar şi aşa, cercetătorii au fost mulţumiţi că încercările porcilor au fost intenţionate şi concentrate, mai degrabă decât aleatorii. Acest lucru înseamnă că "într-o oarecare măsură, toţi au dobândit asocierea dintre joystick şi mişcarea cursorului".

Ce au arătat cercetările





Cercetările au demonstrat anterior că porcii sunt animale inteligente şi sofisticate din punct de vedere emoţional, capabile să se adapteze unor reguli noi în timpul jocului şi să urmeze aceleaşi tipuri de comenzi care le sunt date de obicei câinilor, notează UPI.



Kate Daniels, de la Willow Farm din Worcestershire, Marea Britanie, a declarat pentru BBC Radio 4 că, deşi oamenii de ştiinţă ar fi putut fi impresionaţi, "acest lucru nu cred că va fi o surpriză pentru oricine lucrează cu porci".



Ea a adăugat: "Nu joacă Minecraft - dar faptul că pot manipula o situaţie pentru a obţine o recompensă nu este deloc o surpriză".



Daniels a parafrazat un citat atribuit lui Winston Churchill: "Câinii ne privesc de jos. Pisicile ne privesc de sus. Porcii ne tratează ca pe nişte egali".



"Când priveşti un porc în ochi, îţi dai seama că există inteligenţă acolo", a spus Kate Daniels.

Alte animale, aceleași experimente





La acelaşi tip de experimente au fost supuse şi maimuţe, care au avantajul degetelor mari opozabile şi care au reuşit să ducă la îndeplinire cerinţe mult mai solicitante din partea cercetătorilor, notează BBC.



În cercetări viitoare, oamenii de ştiinţă speră să afle dacă oamenii ar putea folosi interfaţa computerizată prevăzută cu simboluri pentru a comunica cu porcii.



Studiul a fost publicat joi în jurnalul ştiinţific Frontiers in Psychology.