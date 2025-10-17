Polonia nu îl extrădează pe Volodimir Z. în Germania

Decizia judecătorească este conformă cu poziţia guvernului de la Varşovia: premierul Donald Tusk a declarat deja luna aceasta că predarea lui Volodimir Z. nu ar fi în interesul Poloniei, transmite Reuters.



Conductele Nord Stream pentru transportul gazelor din Rusia în Germania au fost scoase din uz de sabotaje în septembrie 2022. Tusk a afirmat că de fapt problema nu era seria de explozii, ci chiar construcţia gazoductelor.



Incidentele de acum trei ani au marcat o escaladare importantă a războiului declanşat de invazia rusă în Ucraina.

Acuzațiile la adresa lui Volodimir Z.



Procuratura generală din Germania îl acuză pe Volodimir Z. de apartenenţă la un grup suspectat de închirierea unui iaht şi plasarea explozibililor pe conducte, în apropierea insulei daneze Bornholm, ceea ce ar constitui infracţiunea de "sabotaj anticonstituţional".



Avocatul polonez al ucraineanului respinge acuzaţiile şi susţine că clientul său nu a comis nicio ilegalitate. El a pus chiar la îndoială caracterul penal al dosarului de distrugere a unei proprietăţi ruseşti de către un ucrainean, în condiţiile în care Rusia şi Ucraina sunt în război.

Decizie asemănătoare luată și de Italia

Miercuri, o decizie similară a fost luată şi de justiţia din Italia: Curtea de Casaţie, cea mai înaltă instanţă naţională, a anulat extrădarea în Germania a lui Serhii Kuzneţov, fost căpitan de armată ucrainean, presupusul coordonator al operaţiunii de sabotaj a gazoductului Nord Stream, notează Agerpres.