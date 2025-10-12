Poliţia Rutieră anunţă restricţii de circulaţie în Bucureşti pentru meciul de fotbal România - Austria

Selecţionata ţării noastre întâlneşte Austria, de la ora 21:45, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.



Pentru buna desfăşurare a evenimentului, traficul rutier se va restricţiona progresiv, dacă situaţia o va impune, după cum urmează:



*** pe Str. Maior Coravu:

- de sâmbătă seara de la ora 22:00, în perimetrul rondului de pe Str. Maior Coravu, în faţa intrării în Stadionul Arena Naţională, este restricţionată parcarea autovehiculelor;

- duminică, începând cu ora 17:00, până după încheierea meciului;



*** pe Bd. Pierre de Coubertin, de la intersecţia cu Str. Vatra Luminoasă, până la intrarea în stadion, duminică, începând cu ora 17:00, până după încheierea meciului;



*** Str. Tony Bulandra - duminică, începând cu ora 17:00, până după încheierea meciului.



De asemenea, se restricţionează accesul mijloacelor auto pe Bd. Pierre de Coubertin, tronsonul cuprins între Str. Vatra Luminoasă şi intrarea în Complexul Sportiv Arena Naţională, duminică, de la ora 17:00, până după încheierea meciului.



Poliţiştii recomandă următoarele rute ocolitoare:



* Bd. Unirii - Str. Lucian Blaga - Calea Dudeşti - Bd. Camil Ressu - Bd. Nicolae Grigorescu - Bd. Theodor Pallady;

* Şos. Mihai Bravu - Şos. Iancului - Şos. Pantelimon;

* Şos. Ştefan cel Mare - Şos. Colentina - Şos. Fundeni;

* Şos. Morarilor - Str. Lucreţiu Pătrăşcanu - Str. Constantin Brâncuşi - Bd. Nicolae Grigorescu - Str. Liviu Rebreanu.



Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului şi de prevenire a accidentelor şi le recomandă conducătorilor de autovehicule să folosească mijloacele de transport în comun pentru a evita blocajele în trafic; să nu oprească ori să staţioneze pe arterele menţionate, care fac parte din perimetrul de siguranţă; să îşi păstreze calmul şi să nu claxoneze abuziv în cazul în care se află în zone aglomerate; să respecte semnalele poliţiştilor rutieri care dirijează traficul pentru asigurarea fluenţei şi recomandările poliţiştilor care se află în punctele de deviere; să reducă viteza atunci când trec pe lângă grupurile de suporteri şi să evite pe timpul deplasării manifestările de natură a pune în pericol siguranţa lor, dar şi a celorlalţi participanţi la trafic.



Pietonilor le este recomandat să circule doar pe trotuare, traversarea străzii să o realizeze doar prin locurile special amenajate şi la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic că intenţia lor de a traversa a fost înţeleasă de către conducătorii de autovehicule.