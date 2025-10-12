€ 5.0927
|
$ 4.3982
|
 
Data actualizării: 08:49 12 Oct 2025 | Data publicării: 08:49 12 Oct 2025

Poliţia Rutieră anunţă restricţii de circulaţie în Bucureşti pentru meciul de fotbal România - Austria
Autor: Elena Aurel

indicatoare rutiere Sursa foto: Agerpres
 

Traficul rutier va fi restricţionat duminică în Capitală, în zona Arenei Naţionale, având în vedere desfăşurarea meciului de fotbal al echipei reprezentative a României, potrivit Agerpres.

Selecţionata ţării noastre întâlneşte Austria, de la ora 21:45, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Pentru buna desfăşurare a evenimentului, traficul rutier se va restricţiona progresiv, dacă situaţia o va impune, după cum urmează:

*** pe Str. Maior Coravu:
- de sâmbătă seara de la ora 22:00, în perimetrul rondului de pe Str. Maior Coravu, în faţa intrării în Stadionul Arena Naţională, este restricţionată parcarea autovehiculelor;
- duminică, începând cu ora 17:00, până după încheierea meciului;

*** pe Bd. Pierre de Coubertin, de la intersecţia cu Str. Vatra Luminoasă, până la intrarea în stadion, duminică, începând cu ora 17:00, până după încheierea meciului;

*** Str. Tony Bulandra - duminică, începând cu ora 17:00, până după încheierea meciului.

De asemenea, se restricţionează accesul mijloacelor auto pe Bd. Pierre de Coubertin, tronsonul cuprins între Str. Vatra Luminoasă şi intrarea în Complexul Sportiv Arena Naţională, duminică, de la ora 17:00, până după încheierea meciului.

Poliţiştii recomandă următoarele rute ocolitoare:

* Bd. Unirii - Str. Lucian Blaga - Calea Dudeşti - Bd. Camil Ressu - Bd. Nicolae Grigorescu - Bd. Theodor Pallady;
* Şos. Mihai Bravu - Şos. Iancului - Şos. Pantelimon;
* Şos. Ştefan cel Mare - Şos. Colentina - Şos. Fundeni;
* Şos. Morarilor - Str. Lucreţiu Pătrăşcanu - Str. Constantin Brâncuşi - Bd. Nicolae Grigorescu - Str. Liviu Rebreanu.

Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului şi de prevenire a accidentelor şi le recomandă conducătorilor de autovehicule să folosească mijloacele de transport în comun pentru a evita blocajele în trafic; să nu oprească ori să staţioneze pe arterele menţionate, care fac parte din perimetrul de siguranţă; să îşi păstreze calmul şi să nu claxoneze abuziv în cazul în care se află în zone aglomerate; să respecte semnalele poliţiştilor rutieri care dirijează traficul pentru asigurarea fluenţei şi recomandările poliţiştilor care se află în punctele de deviere; să reducă viteza atunci când trec pe lângă grupurile de suporteri şi să evite pe timpul deplasării manifestările de natură a pune în pericol siguranţa lor, dar şi a celorlalţi participanţi la trafic.

Pietonilor le este recomandat să circule doar pe trotuare, traversarea străzii să o realizeze doar prin locurile special amenajate şi la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic că intenţia lor de a traversa a fost înţeleasă de către conducătorii de autovehicule.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

meci
arena nationala
restrictii de circulatie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Un important istoric crede că alta ar trebui să fie ziua națională. Singura unire cu România care vine după o înfrângere majoră
Publicat acum 12 minute
Pelerinii se pot închina şi la moaştele Sfântului Grigorie Palama, aduse din Grecia
Publicat acum 19 minute
Horoscop 12 octombrie 2025. O zodie se lasă afectată de bârfe
Publicat acum 33 minute
Poliţia Rutieră anunţă restricţii de circulaţie în Bucureşti pentru meciul de fotbal România - Austria
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Trump prezidează „summitul Păcii”. Principalul aliat al grupării teroriste Hamas se declară sceptic
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Oct 2025
Medicul Corina Aricescu a murit. „Rămân în urmă miile de pacienți în viața cărora a contribuit în ultimii 23 de ani”
Publicat pe 10 Oct 2025
Oana Țâfnoiu, nervoasă la Digi 24! Prelipceanu i-a pus o întrebare simplă, iar ministra i-a retezat-o
Publicat pe 10 Oct 2025
Preot, după ce medicul Corina Aricescu a murit: De cât e nevoie ca să intri în Rai? 15 minute
Publicat pe 10 Oct 2025
Decizia care l-ar putea transforma pe Bolojan într-un premier foarte popular. Chirieac: Ar crește mult în sondaje
Publicat pe 10 Oct 2025
Răsturnare de situație cu Premiul Nobel pentru Pace: Gestul sublim făcut de María Corina Machado
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close