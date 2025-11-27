Planul secret al Germaniei în caz de război NATO-Rusia: OPLAN DEU prevede 800.000 de militari spre Est

În urmă cu aproximativ doi ani şi jumătate, în capitala germană s-au întâlnit ofiţeri de rang înalt pentru a elabora un document strategic menit să coordoneze un răspuns la o eventuală confruntare cu Rusia. Potrivit The Wall Street Journal, ceea ce s-a numit iniţial “planul” s-a cristalizat sub forma unui dosar secret, cunoscut acum sub numele de Operation Plan Germany (sau OPLAN DEU), şi este gândit pentru a fi pus în aplicare pe fondul temerilor tot mai acute din mediile militare.

Ce prevede Operation Plan Germany / OPLAN

Planul, un document de aproximativ 1.200 de pagini, redactat în mare parte în incinta garnizoanei Julius Leber din Berlin, detaliază modul în care până la 800.000 de militari din Germania, Statele Unite şi alte ţări NATO ar fi transportaţi către est, spre linia frontului. Sunt cartografiate coridoarele de avans (porturi, râuri, căi ferate şi drumuri), precum şi logistica necesară pentru aprovizionare şi protecţie pe traseu. Publicaţia notează că această schiţă reflectă o paradigmă de război „la nivelul întregii societăţi”, în care graniţa dintre civil şi militar devine din ce în ce mai neclară.

De ce Germania devine nodul logistic al NATO

Experţii citaţi în material atrag atenţia asupra poziţiei geografice a Germaniei: Alpii formează o barieră naturală care face ca trupele să traverseze teritoriul german în drum spre flancul estic. Tim Stuchthey, director la Institutul Brandenburg pentru Societate şi Securitate, sintetizează această realitate: „Uitaţi-vă la hartă, Germania devine inevitabil culoarul principal pentru transferurile militare NATO, indiferent de locul iniţial al conflictului".

Un orizont de risc: atacuri peste doi-cinci ani, avertizează militarii

Unii ofiţeri germani şi aliaţi din NATO estimează că Rusia ar putea fi capabilă să iniţieze operaţiuni împotriva unor state membre în interval de doi până la cinci ani; alţii spun că o eventuală încetare a ostilităţilor din Ucraina i-ar permite Moscovei să-şi resemneze forţele şi să accelereze reechiparea. În consecinţă, Berlinul grăbeşte adoptarea planului în varianta operaţională.

Autorii şi stadiul planului OPLAN

Echipa care a lucrat la primul document a fost condusă de locotenent-generalul André Bodemann, veteran al Kosovo și Afganistanului, a finalizat prima versiune a planului până în martie anul trecut, bazându-se pe feedback-ul primit de la un cerc tot mai mare de ministere, agenții guvernamentale și autorități locale.

„Scopul este de a preveni războiul, arătându-le clar dușmanilor noștri că, dacă ne atacă, nu vor reuși”, a declarat un ofițer militar de rang înalt și unul dintre primii autori. În acest scop, se creează un sistem „Schengen militar”, care își propune să standardizeze reglementări disparate, inclusiv cele tehnice, vamale și de securitate.

Infrastructura şi legislaţia – puncte slabe şi priorităţi de investiţii

Publicaţia subliniază că unul dintre pilonii esenţiali ai punerii în practică este refacerea infrastructurii cu „dublă utilizare”. Berlinul plănuieşte cheltuieli masive: până în 2029 sunt programate investiţii de aproximativ 166 de miliarde de euro, din care peste 100 de miliarde ar urma să fie direcţionate spre modernizarea căilor ferate neglijate. În acelaşi timp, legislaţia pe timp de pace prezintă lacune care îngreunează protecţia împotriva sabotajului şi funcţionarea rapidă a mecanismelor de urgenţă, probleme pe care OPLAN le identifică explicit.

Germania, de la stat de front la hub logistic NATO

Pe scurt, concluzionează analiza, Germania nu ar mai funcţiona în scenariul unui conflict drept stat de primă linie, ci ca un punct de concentraţie şi pregătire: transferuri masive de trupe, realocare logistică şi asigurarea coridoarelor vitale de transport. „Într-un război cu Rusia, Germania nu va mai fi un stat de front, ci un punct de pregătire. Pe lângă infrastructura degradată, va trebui să se confrunte cu forțe militare reduse și cu noi amenințări, cum ar fi dronele”, notează sursele.

