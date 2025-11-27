€ 5.0901
|
$ 4.3946
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0901
|
$ 4.3946
 
DCNews Stiri Planul secret al Germaniei în caz de război NATO-Rusia: OPLAN DEU prevede 800.000 de militari spre Est
Data actualizării: 23:58 27 Noi 2025 | Data publicării: 23:54 27 Noi 2025

Planul secret al Germaniei în caz de război NATO-Rusia: OPLAN DEU prevede 800.000 de militari spre Est
Autor: Tiberiu Vasile

Planul secret al Germaniei în caz de război NATO-Rusia: OPLAN DEU prevede 800.000 de militari spre Est Sursa foto: FreePik
 

Germania se pregătește să devină hub logistic NATO în eventualitatea unui conflict cu Rusia, conform detaliilor din OPLAN DEU, planul secret care prevede mobilizarea a până la 800.000 de militari pe flancul estic.

În urmă cu aproximativ doi ani şi jumătate, în capitala germană s-au întâlnit ofiţeri de rang înalt pentru a elabora un document strategic menit să coordoneze un răspuns la o eventuală confruntare cu Rusia. Potrivit The Wall Street Journal, ceea ce s-a numit iniţial “planul” s-a cristalizat sub forma unui dosar secret, cunoscut acum sub numele de Operation Plan Germany (sau OPLAN DEU), şi este gândit pentru a fi pus în aplicare pe fondul temerilor tot mai acute din mediile militare. 

Ce prevede Operation Plan Germany / OPLAN

Planul, un document de aproximativ 1.200 de pagini, redactat în mare parte în incinta garnizoanei Julius Leber din Berlin, detaliază modul în care până la 800.000 de militari din Germania, Statele Unite şi alte ţări NATO ar fi transportaţi către est, spre linia frontului. Sunt cartografiate coridoarele de avans (porturi, râuri, căi ferate şi drumuri), precum şi logistica necesară pentru aprovizionare şi protecţie pe traseu. Publicaţia notează că această schiţă reflectă o paradigmă de război „la nivelul întregii societăţi”, în care graniţa dintre civil şi militar devine din ce în ce mai neclară.

De ce Germania devine nodul logistic al NATO

Experţii citaţi în material atrag atenţia asupra poziţiei geografice a Germaniei: Alpii formează o barieră naturală care face ca trupele să traverseze  teritoriul german în drum spre flancul estic. Tim Stuchthey, director la Institutul Brandenburg pentru Societate şi Securitate, sintetizează această realitate: „Uitaţi-vă la hartă, Germania devine inevitabil culoarul principal pentru transferurile militare NATO, indiferent de locul iniţial al conflictului".

Un orizont de risc: atacuri peste doi-cinci ani, avertizează militarii

Unii ofiţeri germani şi aliaţi din NATO estimează că Rusia ar putea fi capabilă să iniţieze operaţiuni împotriva unor state membre în interval de doi până la cinci ani; alţii spun că o eventuală încetare a ostilităţilor din Ucraina i-ar permite Moscovei să-şi resemneze forţele şi să accelereze reechiparea. În consecinţă, Berlinul grăbeşte adoptarea planului în varianta operaţională.

Autorii şi stadiul planului OPLAN

Echipa care a lucrat la primul document a fost condusă de locotenent-generalul André Bodemann, veteran al Kosovo și Afganistanului, a finalizat prima versiune a planului până în martie anul trecut, bazându-se pe feedback-ul primit de la un cerc tot mai mare de ministere, agenții guvernamentale și autorități locale.

„Scopul este de a preveni războiul, arătându-le clar dușmanilor noștri că, dacă ne atacă, nu vor reuși”, a declarat un ofițer militar de rang înalt și unul dintre primii autori. În acest scop, se creează un sistem „Schengen militar”, care își propune să standardizeze reglementări disparate, inclusiv cele tehnice, vamale și de securitate.

Infrastructura şi legislaţia – puncte slabe şi priorităţi de investiţii

Publicaţia subliniază că unul dintre pilonii esenţiali ai punerii în practică este refacerea infrastructurii cu „dublă utilizare”. Berlinul plănuieşte cheltuieli masive: până în 2029 sunt programate investiţii de aproximativ 166 de miliarde de euro, din care peste 100 de miliarde ar urma să fie direcţionate spre modernizarea căilor ferate neglijate. În acelaşi timp, legislaţia pe timp de pace prezintă lacune care îngreunează protecţia împotriva sabotajului şi funcţionarea rapidă a mecanismelor de urgenţă, probleme pe care OPLAN le identifică explicit.

Germania, de la stat de front la hub logistic NATO

Pe scurt, concluzionează analiza, Germania nu ar mai funcţiona în scenariul unui conflict drept stat de primă linie, ci ca un punct de concentraţie şi pregătire: transferuri masive de trupe, realocare logistică şi asigurarea coridoarelor vitale de transport. „Într-un război cu Rusia, Germania nu va mai fi un stat de front, ci un punct de pregătire. Pe lângă infrastructura degradată, va trebui să se confrunte cu forțe militare reduse și cu noi amenințări, cum ar fi dronele”, notează sursele.

CITEȘTE ȘI: SUA susțin Germania în preluarea conducerii NATO în Europa
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

germania
nato
rusia
razboi
schengen
militar
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 6 minute
Viorica Dăncilă, adevărul din spatele vizitelor în China, dezvăluit la DC NEWS - VIDEO
Publicat acum 2 ore si 25 minute
Planul secret al Germaniei în caz de război NATO-Rusia: OPLAN DEU prevede 800.000 de militari spre Est
Publicat acum 2 ore si 33 minute
Chirieac „intervine” pentru Moșteanu în scandalul CV-ului: Ești USR-ist, deci specialist. Asta nu înțeleg mulți
Publicat acum 3 ore si 12 minute
Peste 3.000 de medici specialiști riscă să rămână fără posturi în 2026. Alexandru Rafila: Guvernul trebuie să ia urgent o decizie
Publicat acum 3 ore si 19 minute
AUR și-a ales noua conducere: președintele CNC și vicepreședinții partidului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 35 minute
Update: Reacția lui Moșteanu, după ce a fost prins cu minciuna în CV / Anunț de la universitatea pe care susține că a absolvit-o
Publicat pe 26 Noi 2025
Atac armat lângă Casa Albă. Răsturnare de situație, anunț de ultimă oră al guvernatorului
Publicat pe 26 Noi 2025
SONDAJ alegeri locale București: Candidatul care anunță ultimele cifre. ”Sunt în fața tuturor”
Publicat pe 26 Noi 2025
Fosfina a ucis familia Böcek, în hotelul din Istanbul. Substanța toxică, găsită inclusiv pe prosoapele din hotel
Publicat pe 26 Noi 2025
Ciucu îi bate obrazul lui Drulă: Mi-a pus o poreclă. Îl știam altfel / Cum l-a jignit candidatul USR
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close