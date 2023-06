Piața Roșie din Moscova a rămas închisă. Garduri de fier au fost ridicate la intrările în Kremlin / foto

Imaginile din Moscova arată Piața Roșie închisă, pe fondul alarmei de ieri cu privire la perspectiva ca trupele grupului de mercenari Wagner, condus de Evgheni Prigojin, să ajungă în capitala federației Ruse, scrie Sky News.

Rebeliunea a fost anulată aseară după ce s-a încheiat un acord care implică mutarea lui Prigojin în Belarus.

Acordul a fost mediat de președintele Alexander Lukașenko.

Red Square was still blocked off on Sunday, a CNN team in Moscow saw. Metal partitions were seen blocking access to the city center and a few security officers were present. pic.twitter.com/Zv7z4EEfVg