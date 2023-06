Blinken a făcut radiografia rebeliunii lui Prigojin. De ce e „îngrijorătoare“ pentru SUA o situație de instabilitate în Rusia

Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a calificat situația din Rusia drept „extraordinară”, într-un interviu acordat duminică CNN, dar a spus că „este prea devreme să spun unde se va duce asta”, după ce Rusia a evitat un posibil război civil cu Grupul de mercenari Wagner.

„În primul rând, ceea ce am văzut este extraordinar. Și cred că ați văzut că au apărut fracturi care nu existau înainte”, a spus Blinken, citându-l parțial pe șeful Wagner, Evgheni Prigojin.

CNN a raportat anterior că oficialii americani de informații cred că Prigojin, șeful grupului militar privat Wagner, plănuia de ceva timp o provocare majoră pentru conducerea militară a Rusiei, dar nu era clar care ar fi scopul final.

Blinken spune că există fisturi în interiorul Rusiei

„Acesta este doar un capitol adăugat la o carte foarte, foarte proastă pe care Putin a scris-o pentru Rusia. Dar ceea ce este atât de frapant este că este intern”, a spus el.

„Faptul că ai în interior pe cineva care pune la îndoială premisele din cauza cărora a lansat această agresiune împotriva Ucrainei este ceva foarte, foarte puternic. Adaugă fisuri. Spre ce ne îndreptăm, prea devreme pentru a fi spus, dar ridică în mod clar noi întrebări cu care Putin trebuie să se confrunte”, a adăugat el.

Prigojin a promis vineri să riposteze împotriva conducerii militare ruse pentru o presupusă lovitură asupra unui lagăr militar al lui Wagner și a pretins controlul instalațiilor militare din două orașe rusești. Totuși, sâmbătă după-amiază, el a publicat o înregistrare audio în care a susținut că își retrage forțele din marșul către Moscova, la doar câteva ore după lansarea unei insurecții care a reprezentat cea mai mare amenințare la adresa autorității lui Putin din ultimele decenii.

Îngrijorarea Statelor Unite ale Americii

Blinken a spus că SUA nu au văzut niciun oficial militar din Rusia demis, susținând că acest lucru „rămâne de urmărit”.

„Nu există niciun secret pentru faptul că Prigojin a fost foarte critic al conducerii militare, al ministrului apărării, al șefii forțelor armate. Deci, cum se desfășoară asta acum în ceea ce privește personalul? Totul rămâne de urmărit”, a spus el.

Blinken a spus că situația ar putea servi drept avantaj pentru Ucraina, deoarece execută o contraofensivă.

„În măsura în care Rusia este acum distrasă, Putin trebuie să-și facă griji pentru ceea ce se întâmplă în interiorul Rusiei, la fel de mult ca și pentru ceea ce încearcă să nu facă cu succes în Ucraina. Cred că asta creează un avantaj suplimentar de care să profite ucrainenii”, a spus el.

Dar orice instabilitate din Rusia este, de asemenea, îngrijorătoare pentru oficialii americani, având în vedere statutul său de putere nucleară.

„De fiecare dată când e vorba o țară importantă, cum ar fi Rusia, care are semne de instabilitate, este ceva îngrijorător. Este ceva asupra căruia suntem foarte concentrați. Când vine vorba de armele lor nucleare, nu am văzut nicio schimbare în atitudinea lor și nici noi nu am făcut vreo schimbare de atitudine”, a spus Blinken.

