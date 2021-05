Petre Daea, fost ministru al Agriculturii, a vorbit pentru DCNews, despre programele oprite, ce ar fi fost benefice pentru consumatorul român. El critică pozițiile actuale din Guvern și subliniază că agricultura n-ar fi trebuit să aibă culoare politică. Mai mult, Petre Daea subliniază că proiectele de investiții în agricultură nu se văd imediat, ci pe 10 ani. A dat exemplul programului tomata, precizând că, dacă în urmă cu câțiva ani, nu se mai găseau roșii în piețe, acum sunt peste tot. De ce au prețul mai ridicat? Petre Daea a explicat pentru DCNews, în emisiunea realizată de Răzvan Dumitrescu, ”Ce se întâmplă?”:

"Programul Tomate nu mai merge.(...) Din nefericire, nu funcționează. Nici Casa de Comerț nu mai funcționează. Iată când ministrul a venit în funcție a spus că este un program pe care dumnealui nu l-a aprobat.(...) Agricultura nu are culoare politică. Doi, în agricultură programele se fac nu pentru un an sau doi. Acele investiții de care spunea dumnealui (Ministrul Agriculturii, Adrian Oros n.r.) că s-au cheltuit și nu s-a găsit în piață, păi trebuie să gândească pe 10 ani. Pe o folie de polietilenă pe care au luat-o oamenii și au investit, care durează 8-10 ani de zile. Au făcut investiții acolo. Iar culmea, sigur ați observat și dvs., până acum 3 ani de zile alergai prin piețe să găsești o roșie, nu exista. Acum există peste tot. Ei, săracii, vin cu roșii pe piață fără subvenția acesta, cresc prețurile că nu am cum să facă, consumatorii practic sunt dezavantajați, i-a lovit pe de o parte pe producători pentru că nu le-a dat subvenția să crească să se dezvolte. Vă dau un exemplu extraordinar de important. Din 20 mii de cultivatori, 11 mii sunt tineri sub 40 de de ani. 1124 dintre ei sunt tineri care au renunțat la pribegie și au revenit în țară, au luat această afacere. Se întâmplă ceea ce spunea. O duc greu. Unii au renunțat la tomate și pun alte legume, fără un studiu de piață pentru că nu este Casa de Comerț care să le spună și iată cum vin cu produse care aglomerează piața cu un singur produs, scade cererea, se strică produsul, se pierd banii.", a declarat Petre Daea, în exclusivitate pentru DC NEWS.

Vezi mai multe în video: