Urmărește dezbaterea live

 
Data actualizării: 11:20 30 Sep 2025 | Data publicării: 10:59 30 Sep 2025

Peste 9.200 de persoane fizice s-au înscris în Programul Rabla Auto 2025 în primele 15 minute
Autor: Editor Team

rabla auto afm
 

Sesiunea Programului de reducere a emisiilor în transporturi a început astăzi, iar bugetul de 80 de milioane de lei a fost epuizat în doar 13 minute.

Sesiunea de înscriere în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, dedicat persoanelor fizice a debutat, astăzi, 30 septembrie 2025, ora 10:00. 

În doar 13 minute s-au înscris 7.298 de persoane fizice și au epuizat bugetul de 80.000.000 lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid. 

Aplicația informatică a funcționat în parametri optimi, iar termenul minim de depunere al unei cereri a fost de aproximativ 1 minut și 20 de secunde. 

Până la acest moment s-au înscris peste 2.000 de persoane fizice pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice și autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Sesiunea încă se derulează, aceasta fiind deschisă până pe 25.11.2025, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat. 

„Angajamentul nostru pentru un mediu mai curat rămâne neschimbat, iar interesul manifestat de către cetățeni confirmă importanța și necesitatea acestui program. Până în prezent, au fost rezervate sume semnificative din bugetul de 200 de milioane de lei, însă încă există fonduri disponibile pentru achiziția de autovehicule electrice. Acest lucru arată atât eficiența mecanismului de înscriere, cât și dorința publicului de a participa activ la procesul de tranziție către un transport mai prietenos cu mediul. Mă bucur că prin acest program sprijinim populația în procesul de înnoire a parcului auto național”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.  

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului Rabla Auto pentru persoanele fizice este următoarea: 

  • 18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
  • 15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plugin hibrid sau a unei motociclete electrice;
  • 12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;
  • 10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete. 

În perioada 2005 - 2024, prin Programele Rabla Clasic și Rabla Plus, au fost casate în total 1.061.452 de autovehicule și au fost achiziționate 719.999 de autovehicule noi, dintre care 9.797 hibrid plug-in și 49.716 pur electrice, ceea ce evidențiază impactul major al acestor programe asupra reducerii emisiilor și modernizării parcului auto național. 

programul rabla
