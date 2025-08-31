Kremlinul spune că Europa împiedică eforturile de pace ale lui Trump în Ucraina.

Kremlinul a declarat că puterile europene împiedică eforturile președintelui american Donald Trump de a realiza pacea în Ucraina și că Rusia își va continua operațiunile în Ucraina până când Moscova va vedea semne reale că Kievul este pregătit pentru pace, scrie Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor mass-media de stat rusești că „partidul european al războiului” continuă să împiedice eforturile SUA și Rusiei în Ucraina.

„Suntem pregătiți să rezolvăm problema prin mijloace politice și diplomatice”, a spus Peskov.

„Dar până acum nu vedem reciprocitate din partea Kievului în această privință. Așadar, vom continua operațiunea militară specială”, a zis el.

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat zecilor de mii de soldați să invadeze Ucraina în februarie 2022, după opt ani de lupte în estul Ucrainei între separatiștii susținuți de Rusia și trupele ucrainene.

Statele Unite spun că peste 1,2 milioane de oameni au fost uciși și răniți în război din 2022. Rusia controlează în prezent puțin sub o cincime din Ucraina.

Puterile europene spun că nu cred că Putin își dorește pacea în Ucraina, în timp ce Putin a declarat în repetate rânduri că este pregătit să discute despre pace, dar că Rusia nu va ceda niciunul dintre teritoriile pe care le-a cucerit în Ucraina.

Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat vineri că armata rusă și-a accelerat ritmul de avans în Ucraina și preia controlul a 600-700 km pătrați (502 mile pătrate) pe lună, comparativ cu 300-400 km pătrați la începutul anului.

