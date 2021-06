Pepe, după ce Oana Zăvoranu a vorbit despre divorțul lor: Ea este cea mai mare greșeală din viața mea

În cadrul podcast-ului "Acasă la Măruță", Oana Zăvoranu a vorbit despe divorțul de Pepe, afirmând că despărțirea s-a produs pentru că nu îl mai iubea. Vedeta a mai povestit că Pepe îi împunea lucruri care au determinat-o să renunțe la cariera sa.

Artistul a reacționat, după vorbele aruncate de fosta sa soție în podcast-ul lui Cătălin Măruță.

"Pepe a fost mișto rău de tot ca soț. Acum nu mai este. Mie mi se pare că dau totul într-o relație, adică, ca orice om, am și greșeli și scăpări, dar indiferent de greșeală, cu vorba sau cu fapta, din punctul meu de vedere am protejat întotdeauna familia. Când mă uit înapoi nu-mi vine să cred că am fost eu (n.r. căsnicia cu Oana Zăvoranu). Tot respectul, atât timp cât se discută civilizat, când nu ai cu cine să discuți nu stai de vorbă. În cazul de față, nici măcar nu vreau să-i pronunț numele. Dacă tot apare fără motiv la TV, să nu apară că am vorbit eu de ea, pentru că vorbește prost de ani de zile din frustratre, pentru că nu-i mai răspund. Dacă i-aș răspunde, ar fi ok", a declarat Pepe în podcast-ul lui Damian Drăghici.

"Ea este cea mai mare greșeală din viața mea"

"Mi se pare cea mai greșeală din viața mea. Ea este cea mai mare greșeală din viața mea, dar am învățat foarte multe și învățând foarte multe din această greșeală, de aceea nu vreau să mai am legătură cu ea. Mă uit în trecut și nu îmi vine să cred: 'Mă, ce dracu a fost în capul meu?'. Nu-mi pare rău, că eu pentru dragoste și iubire, pentru ceea ce susțin, mă cert cu toată lumea. Bă, când arunci cu noroi mi se pare mult. Nu a mai fost să fie, de ce mă ataci? Am văzut, acum câteva zile... Numai tâmpenii spune. Dacă aș sta să le dezvolt, i-aș da motiv să apară la televizor", a mai spus Pepe.