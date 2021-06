De ce nu și-au vorbit Oana Zăvoranu și Cătălin Măruță, timp de zece ani: "Noi convenisem să o dăm frumos, dar nu a mai fost așa"

Neînțelegerile au pornit în urma divorțului dintre Oana Zăvoranu și Pepe, iar Cătălin Măruță a spus că Oana Zăvoranu a decis să discute despre acest eveniment la Antena 1 pentru că i s-ar fi oferit mai mulți bani.

"Mă ştiu cu Oana Zăvoranu de când eram nişte copii visători şi ambiţioşi, începători în televiziune. De atunci, în vieţile noastre s-au întâmplat multe şi, timp de zece ani, nu ne-am vorbit. Ne-am reîntâlnit însă la podcastul "Acasă la Măruţă", am îngropat securea războiului şi am vorbit sincer despre viaţa ei. Toată pata ți s-a pus de la divorțul cu Pepe. Până atunci, noi ce am avut de împărțit?

S-a produs divorțul și atunci țin minte că te-am sunat, am venit la tine, ți-am povestit și ți-am zis că povestim, să vedem ce se întâmplă. Cu tine aveam o relație mai apropiată, lucrasem împreună, mâncasem împreună un covrig. Tu nu ai vrut să vii. Au avut mai mulți bani ăia de la Antena 1. (…) Eu l-am sunat apoi pe Pepe, cu care nu aveam așa o relație", a spus Cătălin Măruță, în podcastul său "Acasă la Măruță".

"Convenisem să nu facem tărășenia mare"

"Eu n-am vrut să vin, să fac toată tărășenia. Am vorbit apoi pentru că, la un moment dat, când cineva îți dă cinci pumni… Cumva, între avocați, convenisem să nu facem tărășenia mare, să facem o chestie gen… nepotrivire de caracter. El a fost ok. Noi convenisem să o dăm frumos, dar nu a mai fost așa", a spus Oana Zăvoranu.

"Divorțează Oana Zăvoranu de Pepe. Eu am divorțat de el înaintea lui, dar el nu știe. Nu sunt nebună. El a divorțat pentru că eu nu am mai vrut ca el să mă ierte. N-am să neg niciodată că ne-am iubit și că a fost o relație foarte frumoasă. Nu a divorțat Pepe de Oana, a divorțat Oana de Pepe”, a mai spus Oana Zăvoranu.