Pentagonul intenționează să reducă participarea SUA la unele grupuri NATO

Pentagonul intenționează să reducă participarea Statelor Unite ale Americii la unele grupuri NATO.
Pentagonul intenționează reduceri ale unor părți ale structurii forțelor Alianței și ale unor grupuri consultative, ca parte a mișcărilor administrației Trump de a reduce investițiile militare în apărarea Europei, notează Washington Post.
Se pare că SUA doresc să își reducă participarea la elemente ale structurii forțelor NATO și la o serie de grupuri consultative ale alianței, potrivit mai multor oficiali familiarizați cu situația.
de Val Vâlcu
de Anca Murgoci