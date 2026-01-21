Pentagonul intenționează să reducă participarea SUA la unele grupuri NATO

Pentagonul intenționează reduceri ale unor părți ale structurii forțelor Alianței și ale unor grupuri consultative, ca parte a mișcărilor administrației Trump de a reduce investițiile militare în apărarea Europei, notează Washington Post.

Se pare că SUA doresc să își reducă participarea la elemente ale structurii forțelor NATO și la o serie de grupuri consultative ale alianței, potrivit mai multor oficiali familiarizați cu situația.

