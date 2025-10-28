Pentagonul, deranjat de filmul „O casă de dinamită”. Este America atât de vulnerabilă în fața unui atac nuclear? - VIDEO

Scenariul filmului „O casă de dinamită”, noul thriller regizat de câștigătoarea Premiului Oscar, Kathryn Bigelow, clasat pe locul 1 în topul celor mai urmărite pelicule în această săptămână pe Netflix, se bazează pe eșecul apărării antirachetă a SUA de a doborî o rachetă intercontinentală cu focoasă nucleară îndreptată spre Chicago.

Agenția Pentagonului responsabilă de sistemul de interceptoare terestre din Alaska și California, evaluat la peste 50 de miliarde de dolari și conceput tocmai pentru a preveni astfel de scenarii, nu este deloc încântată de apariția acestui film.

Un memorandum intern al Missile Defense Agency (MDA) susține că scenariul apocaliptic prezentat în film este inexact, scrie Bloomberg.

Motivul nemulțumirii Pentagonului

Motivul nemulțumirii agenției este faptul că filmul prezintă apărarea antirachetă a SUA ca fiind ineficientă, mai ales în contextul în care președintele Donald Trump intenționează să cheltuiască zeci de miliarde de dolari pentru acest tip de apărare, inclusiv prin proiectul său „Golden Dome”.

Pentagonul susține că scenariul filmului subestimează capacitățile reale ale SUA.

„Interceptoarele fictive din film ratează ținta, iar noi înțelegem că acest lucru este menit să fie o parte captivantă pentru public, dar rezultatele testelor reale spun o poveste complet diferită,” arată memorandumul Pentagonului.

În privința costurilor sistemului, documentul evită să ofere o sumă exactă: „costul este ridicat, dar nici pe departe atât de mare încât să permitem unei rachete nucleare să lovească țara noastră”.

Un raport al Government Accountability Office din 2020 arăta că Pentagonul cheltuise aproximativ 53 de miliarde de dolari pentru sistemul terestru și plănuia să mai investească aproximativ 10 miliarde până în prezent pentru dezvoltare, producție și întreținere. Sistemul este gestionat de Boeing Co. și operat de personal aflat sub comanda US Northern Command.

Rata de acuratețe



Un punct central al memorandumului se referă la o replică din film în care secretarul apărării, jucat de Jared Harris, afirmă că actualele sisteme antirachetă au doar 50% șanse să doboare o rachetă nucleară, în ciuda costului de 50 de miliarde de dolari.

MDA susține că această cifră se bazează pe prototipuri mai vechi, iar interceptoarele de astăzi „au demonstrat o rată de acuratețe de 100% în testele efectuate timp de peste un deceniu”.

Experții sunt de altă părere

Experții contestă acest lucru. Laura Grego, critic de lungă durată al apărării antirachetă și membră a Union of Concerned Scientists, care a văzut filmul, a declarat că scenariul prezentat este cel mai puțin amenințător posibil.

"O apărare robustă ar trebui să anticipeze confruntarea cu mai multe ICBM-uri (n.r. rachete balistice intercontinentale) simultan, cu momeli credibile și atacuri directe asupra elementelor sistemului de apărare antirachetă, dar niciuna dintre acestea nu a făcut parte din scenariul filmului", a spus aceasta.

Kathryn Bigelow nu și-a dorit o cooperare cu Pentagonul

Pentagonul a declarat pentru Bloomberg News că nu a fost consultat pentru film, care „nu reflectă punctele de vedere sau prioritățile acestei administrații”. Sistemul „rămâne o componentă critică a strategiei noastre naționale de apărare, asigurând siguranța și securitatea poporului american și a aliaților noștri”, spune agenția.

Regizoarea Kathryn Bigelow a explicat de ce nu și-a dorit să lucreze cu Pentagonul pentru acest film: „Am simțit că trebuie să fim mai independenți. Dar, cu toate acestea, am avut mai mulți consilieri tehnici care au lucrat în Pentagon. Ei au fost cu mine în fiecare zi de filmare”.

Administrația Trump nu a dezvăluit detalii substanțiale despre scutul defensiv terestru, naval și spațial Golden Dome. Michael Guetlein, generalul cu patru stele din cadrul Space Force care conduce proiectul, a finalizat luna trecută un plan schematic. Pentagonul nu a oferit informații despre amploarea sau costul programului, notează sursa citată.

Scenaristul thrillerului : Ceea ce arătăm în film este corect

Noah Oppenheim, scenaristul thrillerului, a răspuns ulterior la plângerile Pentagonului cu privire la acuratețea modului în care filmul descrie sistemele de apărare ale SUA, spunândcă „nu este de acord” cu acestea.

Oppenheim a declarat că a vorbit cu „mulți experți în apărarea antirachetă, cu toți în mod oficial… sistemul nostru de apărare antirachetă este extrem de imperfect”. El a adăugat: „Ceea ce arătăm în film este corect”, potrivit The Guardian.