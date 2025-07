Pensionarii, loviți de noul CASS! Până la 1.200 de lei reținuți lunar. Cine sunt cei scutiți de plată - Ministrul Manole vine cu explicații

Guvernul pregătește un pachet de măsuri fiscale dure, în încercarea de a stabiliza bugetul de stat, iar una dintre cele mai controversate propuneri este reintroducerea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru pensionarii cu pensii ce depășesc pragul de 3.000 de lei. Potrivit proiectului aflat în lucru, toți seniorii care beneficiază de pensii peste acest nivel vor fi obligați să achite 10% din suma care trece de pragul respectiv, indiferent de sursa venitului - fie că este vorba de pensie de serviciu, pensie din sistemul public sau pensii private.

„Se propune instituirea unui mecanism de colectare a contribuției de asigurări sociale de sănătate de la persoanele fizice care realizează venituri din pensii peste un anumit plafon, indiferent de categoria de pensie de care beneficiază (...). Măsura fiscală se aplică în mod coerent și unitar tuturor categoriilor de pensionari”, se arată în documentul oficial. Autoritățile spun că modificarea urmărește aplicarea unor principii de echitate fiscală, astfel încât sarcina taxelor să fie corelată cu capacitatea de plată a fiecărui cetățean.

Explicațiile Ministrului Muncii, Florin Manole. Se estimează că aproximativ 1,72 milioane de pensionari vor fi afectați de această schimbare

Ministrul Muncii, Florin Manole, a oferit joi o serie de explicații și simulări pentru a evidenția impactul noii măsuri asupra pensionarilor: „Un pensionar care are o pensie de 3.100 de lei o să aibă sarcină în plus (CASS – n.r.) de 10 lei și, la o altă extremă, un pensionar care are o pensie în plată de 15.000 de lei va avea 1.200 de lei de plătit la CASS”.

Concret, baza de calcul a contribuției va fi reprezentată de diferența dintre valoarea pensiei și pragul de 3.000 de lei. De exemplu, în cazul unei pensii de 15.000 de lei pe lună, contribuția lunară va fi de 1.200 de lei, adică 10% din cei 12.000 de lei care depășesc plafonul stabilit.

În baza calculelor oficiale, se estimează că aproximativ 1,72 milioane de pensionari vor fi afectați de această schimbare. În același timp, ministrul a precizat că aproape 2,9 milioane de seniori nu vor fi impactați, întrucât veniturile lor din pensie nu depășesc plafonul de 3.000 de lei lunar.

Această măsură vine într-un context mai larg al ajustărilor bugetare impuse de Guvern. Pe lângă introducerea contribuției pentru pensionarii cu venituri mari, executivul a decis înghețarea valorii punctului de referință utilizat la calculul pensiilor, cel puțin până la sfârșitul anului 2025. Asta înseamnă că pensiile nu vor fi majorate în funcție de inflație, așa cum se întâmpla până acum.

Totodată, și salariile bugetarilor vor fi plafonate. Premierul Ilie Bolojan a explicat rațiunea acestei decizii: „Pensiile și salariile din sectorul public să rămână plafonate. A fost o majorare foarte mare în 2024, de peste 20 la sută în cazul salariilor, de peste 30 la sută în cadrul pensiilor, pe care nu o mai putem suporta ca nivel de indexare”.

În ansamblu, măsurile vizează limitarea deficitului bugetar, dar afectează direct o categorie importantă de cetățeni - pensionarii cu venituri mari, care vor vedea reduceri substanțiale în sumele nete primite lunar. Guvernul susține că nu există alternativă în actualul context economic, dar măsurile riscă să alimenteze tensiuni sociale și politice în perioada următoare, potrivit România TV.

CITEȘTE ȘI: Cine este noul ministru al Muncii, Florin Manole, care aduce speranță pensionarilor. ”Nu a urmat o cale ușoară”. Este primul din istoria României

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News