Pedepse mai mari pentru şoferii prinşi băuţi. Pachet de măsuri pregătit de MAI

Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI, a explicat în cadrul unui interviu exclusiv pentru DC News, la emisiunea ”Culisele Justiției“, care sunt măsurile pe care le au în vedere autoritățile, în contextul cazului de la 2 Mai.

”După 28 august (n.r. data la care ministrul Justiției Cătălin Predoiu a anunțat măsurile) am venit la nivel intern cu o consultare a specialiștilor și în același timp am luat act din spațiul public de foarte multe rezultate ale dezbaterilor, unele făcute pe posturile de televiziune, altele pe diferite rețelele online. Aceste rezultate fac astăzi obiectul unui pachet, pachet care are două mari capitole.

Un capitol se referă modificări, amendamente legislative, un capitol se referă la ceea ce înseamnă măsuri organizatorice și administrative în intern.

Dacă este să ne referim a pachetul de măsuri legislative, este și acesta separat în două paliere: palierul de competențe a Ministerului Afacerilor Interne și palierul de competență a Ministerului Justiției.

În zona Ministerului Afacerilor Interne vorbim de legislația rutieră, de statutul polițistului, statutul cadrelor militare, legi care reglementează anumite substanțe interzise.

În zona rutieră, de exemplu, astăzi, un conducător auto poate fi sancționat cu avertisment când este depistat sub influența alcoolului. Prin noua propunere, nu va mai putea fi sancționat cu măsura avertismentului și va fi sancționat, obligatoriu, cu amendă.

Venim cu o recalculare a punctului de amendă. Dacă astăzi este plafonat, venim cu o recalculare în funcție de salariul minim brut și dacă salariul minim brut se va recalcula periodic, această recalculare a punctului-amendă va ține cont de cuantumul respectivului salariul”, a declarat secretarul de stat Bogdan Despescu în emisiunea Culisele Justiţiei, moderată de Laura Duţă.

