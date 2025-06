Pavajul permeabil — o soluție urbană modernă pentru trotuarele orașelor

Schimbarile climatologice din ultima perioadă au arătat că putem avea inundații masive, nu doar secetă prelungită. În marile orașe, refacerea și modernizarea trotuarelor devin tot mai mult o adaptare la noile provocări climatice. Una dintre soluțiile anti - inundații tot mai des utilizate în multe capitale europene, dar și în România, este pavarea cu piatră cubică de beton așezată pe pat de nisip.

O soluție care sprijină drenajul urban

Studiile de specialitate arată că pavajul montat pe pat de nisip permite o mai bună infiltrare a apei în sol comparativ cu suprafețele asfaltate sau turnate. Potrivit cercetărilor publicate în Journal of Sustainable Water in the Built Environment (Brown et al., 2016), sistemele de pavaj permeabil pot reduce scurgerea apelor pluviale cu până la 80%, contribuind astfel la diminuarea riscului de inundații în zonele urbane dens construite.

Acest tip de pavaj funcționează practic ca o suprafață semipermeabilă: spațiile mici dintre blocurile de piatră, împreună cu stratul de nisip de dedesubt, facilitează infiltrarea apei în sol, reducând presiunea pe sistemele de canalizare și sprijinind reîncărcarea pânzei freatice.

Foto: pavaj Tokyo

Flexibilitate în cazul lucrărilor de infrastructură

Un alt beneficiu important al acestui tip de pavare este flexibilitatea la intervenții ulterioare. Spre deosebire de asfalt sau beton, care trebuie tăiate și refăcute integral după intervenții asupra rețelelor subterane, pavajul de piatră cubică poate fi demontat local și reasamblat relativ simplu, reducând costurile și timpul necesar reparațiilor.

Într-un raport al European Pavement Association (2019), se arată că sistemele modulare de pavaj reduc cu 25-40% costurile de mentenanță în ciclul complet de viață.

Durabilitate și rezistență la deformări

Pe lângă avantajele de drenaj și întreținere, pavajul montat pe nisip prezintă o bună rezistență la variațiile de temperatură, la ciclurile de îngheț-dezgheț și la tasări diferențiate ale solului — probleme des întâlnite în mediul urban.

Studiile realizate de FHWA (Federal Highway Administration) confirmă faptul că structurile flexibile, precum pavajul pe nisip, au o capacitate mai bună de adaptare la mișcările minore ale terenului, prevenind apariția fisurilor structurale pe termen lung.

Foto: pavaj Madrid

Soluția, aplicată și la București

În ultimii ani, pe multe dintre trotuarele din Capitală a fost implementată această soluție, atât în zone reabilitate cât și pe străzile nou construite. De exemplu, în Sectorul 3, pentru peste 70% dintre trotuare, primăria a ales deja această soluție.

Alegerea are la bază tocmai această combinație de estetică, funcționalitate și adaptabilitate la specificul urban local, permițând intervenții ușoare acolo unde apar lucrări de rețele edilitare, dar și o mai bună gestiune a apelor pluviale.

Foto: pavaj Sectorul 3 al Capitalei

O soluție adoptată internațional

Orașe precum Berlin, Copenhaga sau Zurich utilizează de mult timp astfel de soluții, tocmai datorită performanțelor dovedite în reducerea scurgerii apei, în mentenanță și în integrarea armonioasă în peisajul urban.

În multe cazuri, aceste soluții sunt corelate și cu strategii mai ample de „dezbetonare” (urban greening), menite să reducă efectul de „insulă termică” și să îmbunătățească calitatea vieții în orașe.

Foto: pavaj Berlin

